Implementa drawDB con instalación en un clic.
Editor de diagramas de bases de datos gratuito y de código abierto, basado en navegador, para diseñar y documentar visualmente esquemas de bases de datos relacionales.
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Todo lo que puedes crear con drawDB
drawDB es un editor de diagramas de entidad-relación de bases de datos gratuito y de código abierto que se ejecuta completamente en el navegador. Permite a los desarrolladores y administradores de bases de datos diseñar, visualizar y documentar esquemas de bases de datos relacionales a través de un lienzo de arrastrar y soltar, para luego exportar el diseño final como sentencias SQL DDL listas para ejecutarse en MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB o SQL Server.
Alojar drawDB por cuenta propia le brinda a su equipo una herramienta interna compartida para el diseño de bases de datos sin enviar los detalles del esquema a servicios en la nube de terceros. Dado que la aplicación es puramente frontend, sin dependencia de backend o base de datos, se implementa como un único contenedor ligero y permanece activa independientemente de la disponibilidad de servicios externos.
Funciones clave de drawDB
Diseño de Esquema Visual
Arrastrar y soltar tablas, definir columnas y tipos de datos, y dibujar relaciones en un lienzo sin escribir SQL manualmente.
Exportación e importación de SQL
Genere DDL listo para ejecutar para MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB y SQL Server, o importe SQL existente para visualizarlo al instante.
No se requiere backend
Se ejecuta como un único contenedor Nginx sin base de datos ni dependencias del lado del servidor — los diagramas se almacenan en el navegador usando IndexedDB.
Personalización de Diagramas
Personalice los colores de la tabla, agregue notas y áreas para agrupar tablas relacionadas, y controle el diseño del lienzo para que coincida con la forma en que piensa sobre su esquema.
Exportar a Múltiples Formatos
Exportar diagramas como PNG, JSON o SQL para que puedas incrustarlos en la documentación, compartirlos con tus compañeros de equipo o controlar las versiones de tu diseño de esquema.
¿Por qué ejecutar drawDB en Hostinger?
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Administrador de Docker integrado
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