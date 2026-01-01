Implementar Dozzle con instalación de un solo clic.
Interfaz de usuario web ligera para la visualización de registros de contenedores Docker en tiempo real con descubrimiento instantáneo de contenedores y sin necesidad de configuración.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Dozzle
Dozzle es una interfaz web de configuración cero para monitorear los registros de contenedores Docker en tiempo real. Descubre automáticamente cada contenedor en el host y transmite su salida directamente a una interfaz de usuario de navegador limpia y responsiva — sin agentes de registro, sin almacenamiento externo, sin configuración más allá de montar el socket de Docker.
Los desarrolladores lo usan para observar múltiples servicios simultáneamente durante la depuración, mientras que los operadores confían en él para un triaje rápido de incidentes. La potente búsqueda y el filtrado facilitan el aislamiento de las líneas de registro exactas que necesita sin salir del navegador. Con un uso mínimo de recursos y sin dependencias de bases de datos, Dozzle se ejecuta cómodamente junto con las cargas de trabajo de producción en cualquier VPS.
Funciones clave de Dozzle
Transmisión de registros en tiempo real
Transmite la salida en vivo del contenedor directamente al navegador con desplazamiento automático, para que veas nuevas líneas de registro en el momento en que se escriben.
Descubrimiento instantáneo de contenedores
Detecta automáticamente todos los contenedores en ejecución en el host — no se necesita configuración manual para empezar a ver los registros.
Búsqueda y filtrado
Busque en el contenido del registro por palabra clave o filtre por nombre de contenedor y rango de tiempo para aislar rápidamente errores y eventos relevantes.
Vista multicontenedor
Monitoree varios servicios lado a lado en una sola ventana del navegador, reduciendo el cambio de contexto durante las sesiones de depuración.
Cero dependencias externas
Requiere solo el socket de Docker — sin base de datos, sin recolector de logs y sin procesos de agente que consuman recursos adicionales.
¿Por qué ejecutar Dozzle en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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