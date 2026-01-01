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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Docspell

Docspell es un servidor de gestión documental de código abierto y autoalojado diseñado para montones de papel que han sido escaneados, descargados o enviados por correo electrónico. Ejecuta OCR en los archivos entrantes, extrae fechas, corresponsales y montos usando PNL, y almacena los metadatos estructurados junto con el documento original para que todo el archivo sea totalmente buscable por texto. Las etiquetas, los campos personalizados, las carpetas y las consultas guardadas hacen que sea práctico gestionar documentos domésticos, facturas de autónomos o registros de pequeñas empresas durante muchos años.

Alojar Docspell en tu propio VPS mantiene los documentos más sensibles —registros fiscales, facturas médicas, documentos legales, formularios gubernamentales— dentro de una infraestructura que tú controlas, en lugar de un servicio de documentos SaaS. La implementación incluye PostgreSQL para el almacenamiento, Solr para la búsqueda de texto completo, y el servidor REST de Docspell más el trabajador joex para OCR y conversión, con el registro en la primera visita creando la cuenta propietaria del archivo documental.

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Funciones clave de Docspell

OCR + extracción NLP

Ejecuta OCR en cada escaneo, luego extrae fechas, corresponsales, montos y contactos para que cada documento llegue a la bandeja de entrada ya preclasificado.

Búsqueda de texto completo

Búsqueda de texto completo con tecnología Solr en todos los documentos — facturas, contratos, recibos, adjuntos de correo — con filtros por etiqueta, carpeta y campo.

Ingesta de correo y carpetas

Extraiga los archivos adjuntos del buzón a través de IMAP, acepte cargas HTTP de escáneres y monitoree un directorio en busca de archivos enviados a través de SCP o rsync.

Etiquetas y campos personalizados

Anote documentos con etiquetas, rótulos de organización, campos personalizados (montos, fechas de contrato, fechas de vencimiento) y búsquedas guardadas que se actualizan automáticamente.

Multiusuario y multitenencia

Cada "colectivo" es un espacio de trabajo aislado con sus propios usuarios, documentos y metadatos para que familias o equipos pequeños compartan una instancia sin cruzar datos.

Conversión de documentos

Convierte archivos HTML, de Office, de imagen y de correo electrónico entrantes a PDF con capacidad de búsqueda a través de WeasyPrint, Unoconv y Tesseract para un archivo uniforme.

¿Por qué ejecutar Docspell en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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