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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Docmost

Docmost es una alternativa moderna y de código abierto a Notion y Confluence, diseñada para equipos que necesitan edición colaborativa en tiempo real sin los compromisos de privacidad de las plataformas alojadas en la nube. Múltiples usuarios pueden editar la misma página simultáneamente con sincronización sin conflictos, mientras que los espacios proporcionan una separación clara entre equipos, proyectos o departamentos.

Alojar Docmost en su propio VPS significa que su documentación interna, decisiones arquitectónicas y contenido sensible de la base de conocimientos nunca abandonan su infraestructura. La base de datos PostgreSQL y la caché Redis incluidas ofrecen el rendimiento y la fiabilidad que exige la edición colaborativa, con almacenamiento persistente que protege su documentación a través de las actualizaciones.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Docmost

Coedición en tiempo real

Múltiples miembros del equipo pueden editar la misma página simultáneamente con una sincronización sin conflictos que se siente instantánea y natural.

Diagramación integrada

Draw.io, Excalidraw y Mermaid están disponibles directamente en el editor, por lo que la documentación visual permanece junto al contenido escrito.

Organización basada en el espacio

Separe el contenido por equipo, proyecto o departamento con espacios individuales, cada uno con sus propios miembros y configuraciones de permisos.

Permisos granulares

Los grupos de usuarios y los controles de acceso a nivel de página le permiten compartir el contenido adecuado con las personas adecuadas en toda su organización.

Historial de versiones completo

Cada cambio queda registrado, para que puedas revisar revisiones anteriores o restaurar una versión previa de cualquier página en cualquier momento.

¿Por qué ejecutar Docmost en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Martin K
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