Despliega Docmost con un solo clic.
Plataforma wiki colaborativa de código abierto con coedición en tiempo real, diagramas y espacios de equipo.
Elige un plan VPS para Docmost
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Docmost
Docmost es una alternativa moderna y de código abierto a Notion y Confluence, diseñada para equipos que necesitan edición colaborativa en tiempo real sin los compromisos de privacidad de las plataformas alojadas en la nube. Múltiples usuarios pueden editar la misma página simultáneamente con sincronización sin conflictos, mientras que los espacios proporcionan una separación clara entre equipos, proyectos o departamentos.
Alojar Docmost en su propio VPS significa que su documentación interna, decisiones arquitectónicas y contenido sensible de la base de conocimientos nunca abandonan su infraestructura. La base de datos PostgreSQL y la caché Redis incluidas ofrecen el rendimiento y la fiabilidad que exige la edición colaborativa, con almacenamiento persistente que protege su documentación a través de las actualizaciones.
Funciones clave de Docmost
Coedición en tiempo real
Múltiples miembros del equipo pueden editar la misma página simultáneamente con una sincronización sin conflictos que se siente instantánea y natural.
Diagramación integrada
Draw.io, Excalidraw y Mermaid están disponibles directamente en el editor, por lo que la documentación visual permanece junto al contenido escrito.
Organización basada en el espacio
Separe el contenido por equipo, proyecto o departamento con espacios individuales, cada uno con sus propios miembros y configuraciones de permisos.
Permisos granulares
Los grupos de usuarios y los controles de acceso a nivel de página le permiten compartir el contenido adecuado con las personas adecuadas en toda su organización.
Historial de versiones completo
Cada cambio queda registrado, para que puedas revisar revisiones anteriores o restaurar una versión previa de cualquier página en cualquier momento.
¿Por qué ejecutar Docmost en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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