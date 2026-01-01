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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Dockge

Dockge es un gestor de pilas Docker Compose autoalojado y especializado, creado por el desarrollador de Uptime Kuma. En lugar de intentar gestionar cada primitiva de Docker, hace una cosa bien: le permite crear, editar, iniciar, detener y eliminar pilas Compose a través de una interfaz web rápida y reactiva. El editor YAML integrado cuenta con resaltado de sintaxis y validación en tiempo real, y puede convertir comandos `docker run` existentes a formato Compose en segundos.

Almacenar las pilas como archivos planos en el disco significa que Dockge se integra naturalmente en cualquier flujo de trabajo de copia de seguridad o control de versiones. El autoalojamiento mantiene la configuración de su infraestructura privada y le proporciona una interfaz de gestión persistente que siempre está disponible, incluso cuando no está frente a la terminal.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Dockge

Editor YAML interactivo

El resaltado de sintaxis y la validación en vivo facilitan escribir y actualizar archivos Compose directamente en el navegador.

Transmisión de registros en tiempo real

Los registros del contenedor se transmiten en vivo en la interfaz de usuario para que pueda monitorear el inicio, los errores y la salida sin abrir una terminal.

docker run converter

Pegue cualquier comando docker run y Dockge lo convierte automáticamente en un docker-compose.yaml listo para usar.

Almacenamiento de pila basado en archivos

Todos los archivos de Compose se almacenan como archivos planos en el disco, lo que facilita las copias de seguridad y el control de versiones.

Huella ligera

El consumo mínimo de recursos deja la CPU y la memoria disponibles para las aplicaciones que realmente está gestionando.

¿Por qué ejecutar Dockge en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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