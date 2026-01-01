Dockge es un gestor de pilas Docker Compose autoalojado y especializado, creado por el desarrollador de Uptime Kuma. En lugar de intentar gestionar cada primitiva de Docker, hace una cosa bien: le permite crear, editar, iniciar, detener y eliminar pilas Compose a través de una interfaz web rápida y reactiva. El editor YAML integrado cuenta con resaltado de sintaxis y validación en tiempo real, y puede convertir comandos `docker run` existentes a formato Compose en segundos.

Almacenar las pilas como archivos planos en el disco significa que Dockge se integra naturalmente en cualquier flujo de trabajo de copia de seguridad o control de versiones. El autoalojamiento mantiene la configuración de su infraestructura privada y le proporciona una interfaz de gestión persistente que siempre está disponible, incluso cuando no está frente a la terminal.