docassemble es una plataforma gratuita de cÃ³digo abierto para crear entrevistas guiadas basadas en la web que recopilan informaciÃ³n de los usuarios finales y ensamblan documentos, contratos y formularios personalizados a partir de las respuestas. Los autores escriben la lÃ³gica de la entrevista en YAML, las plantillas de documentos en Markdown o DOCX, y amplÃ­an el comportamiento con Python, sin necesidad de configurar una aplicaciÃ³n web personalizada.

Originalmente diseÃ±ado para organizaciones de asistencia legal y bufetes de abogados que automatizan la admisiÃ³n de clientes y la redacciÃ³n de documentos, docassemble ahora impulsa sistemas expertos en cumplimiento, servicios gubernamentales y flujos de trabajo de recursos humanos. El autoalojamiento en un VPS mantiene las respuestas sensibles de las entrevistas, los documentos generados y los datos del cliente en una infraestructura que usted controla, sin tarifas por entrevista o por usuario.