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Sistema experto de cÃ³digo abierto para entrevistas guiadas y ensamblaje automatizado de documentos, construido con Python, YAML y Markdown.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con docassemble

docassemble es una plataforma gratuita de cÃ³digo abierto para crear entrevistas guiadas basadas en la web que recopilan informaciÃ³n de los usuarios finales y ensamblan documentos, contratos y formularios personalizados a partir de las respuestas. Los autores escriben la lÃ³gica de la entrevista en YAML, las plantillas de documentos en Markdown o DOCX, y amplÃ­an el comportamiento con Python, sin necesidad de configurar una aplicaciÃ³n web personalizada.

Originalmente diseÃ±ado para organizaciones de asistencia legal y bufetes de abogados que automatizan la admisiÃ³n de clientes y la redacciÃ³n de documentos, docassemble ahora impulsa sistemas expertos en cumplimiento, servicios gubernamentales y flujos de trabajo de recursos humanos. El autoalojamiento en un VPS mantiene las respuestas sensibles de las entrevistas, los documentos generados y los datos del cliente en una infraestructura que usted controla, sin tarifas por entrevista o por usuario.

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Funciones clave de docassemble

Entrevistas Guiadas

Cree flujos de preguntas ramificados en YAML que recopilan la entrada del usuario a travÃ©s de formularios web accesibles y adaptados para dispositivos mÃ³viles con lÃ³gica condicional.

Ensamblaje de Documentos

Generar documentos DOCX, PDF y RTF diligenciados a partir de las respuestas de la entrevista utilizando plantillas de Markdown o Word con formato automÃ¡tico.

Extensibilidad de Python

Pase a Python completo cuando YAML no sea suficiente â€” llame a APIs externas, ejecute cÃ¡lculos o integre con sistemas existentes.

Firmas ElectrÃ³nicas

Capture firmas en pantallas tÃ¡ctiles e insÃ©rtelas en documentos generados sin servicios de firma electrÃ³nica de terceros.

Soporte multilingÃ¼e

Cree una entrevista en varios idiomas con herramientas de traducciÃ³n integradas y formato de fecha, nÃºmero y moneda sensible a la configuraciÃ³n regional.

Zona de pruebas integrada

Entorno de desarrollo basado en navegador con editor de cÃ³digo, pruebas en vivo y gestiÃ³n de paquetes que permite a los autores iterar sin un IDE separado.

Â¿Por quÃ© ejecutar docassemble en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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