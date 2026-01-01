Implementa Diun con una instalación de un solo clic.
Herramienta ligera que monitorea imágenes de Docker en busca de actualizaciones y envía notificaciones a tu canal preferido.
Elige un plan VPS para Diun
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) es una herramienta CLI ligera que monitorea tus imágenes Docker y te alerta en el momento en que se publica una nueva versión en el registro. Es compatible con Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay y registros privados, realizando verificaciones en una programación cron configurable con jitter para distribuir la carga.
Alojar Diun en tu propio VPS significa que se ejecuta continuamente junto a tus contenedores, con acceso completo al socket de Docker para el descubrimiento automático de contenedores. Tú controlas el enrutamiento de notificaciones — Slack, Discord, correo electrónico, webhooks y más — sin enviar metadatos de imágenes a servicios de monitoreo de terceros.
Funciones clave de Diun
Monitoreo de imágenes automático
Descubre y monitorea todos los contenedores en ejecución por defecto, de modo que las nuevas implementaciones se rastrean sin ninguna configuración manual.
Notificaciones flexibles
Compatible con Slack, Discord, correo electrónico, webhooks y otros canales para que las alertas de actualización lleguen a tu equipo dondequiera que trabajen.
Programación basada en Cron
Las verificaciones se ejecutan en un horario configurable con fluctuación opcional para evitar saturar los registros durante las horas pico.
Soporte multirregistro
Funciona con Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay y registros privados, cubriendo todo su panorama de imágenes de contenedores.
¿Por qué ejecutar Diun en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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