Dittofeed es una alternativa de código abierto a Braze e Iterable, diseñada para equipos de producto y marketing que necesitan control total sobre la mensajería al cliente sin precios por mensaje. Permite diseñar flujos de recorrido automatizados activados por el comportamiento del usuario — secuencias de incorporación, campañas de reenganche, alertas transaccionales y más — a través de canales de correo electrónico, SMS, WhatsApp, Slack y notificaciones push móviles.

El autoalojamiento de Dittofeed mantiene todos los datos de eventos de clientes, listas de contactos e historial de mensajes en su propia infraestructura. Evita tarifas por puesto y por mensaje, mientras conserva la capacidad de integrarse directamente con su almacén de datos, conectar su propio proveedor de correo electrónico y cumplir con los requisitos de residencia de datos.