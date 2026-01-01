Implementa Dittofeed con un solo clic.
Plataforma de interacción con el cliente de código abierto para mensajería automatizada multicanal a través de correo electrónico, SMS, Slack y notificaciones push móviles.
Elige un plan VPS para Dittofeed
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Dittofeed
Dittofeed es una alternativa de código abierto a Braze e Iterable, diseñada para equipos de producto y marketing que necesitan control total sobre la mensajería al cliente sin precios por mensaje. Permite diseñar flujos de recorrido automatizados activados por el comportamiento del usuario — secuencias de incorporación, campañas de reenganche, alertas transaccionales y más — a través de canales de correo electrónico, SMS, WhatsApp, Slack y notificaciones push móviles.
El autoalojamiento de Dittofeed mantiene todos los datos de eventos de clientes, listas de contactos e historial de mensajes en su propia infraestructura. Evita tarifas por puesto y por mensaje, mientras conserva la capacidad de integrarse directamente con su almacén de datos, conectar su propio proveedor de correo electrónico y cumplir con los requisitos de residencia de datos.
Funciones clave de Dittofeed
Automatización del recorrido
Diseñe flujos de mensajes de varios pasos activados por eventos de usuario, retrasos de tiempo o la pertenencia a un segmento utilizando un editor visual de arrastrar y soltar.
Entrega multicanal
Envía mensajes por correo electrónico, SMS, notificaciones push móviles, WhatsApp y Slack desde una única plataforma sin tener que gestionar proveedores separados por canal.
Segmentación conductual
Cree segmentos de audiencia dinámicos a partir de eventos y propiedades de usuario en tiempo real para dirigirse a los usuarios adecuados en el momento oportuno.
Biblioteca de plantillas
Crea y versiona plantillas de mensajes con un editor enriquecido, luego reutilízalas en múltiples recorridos y campañas.
Analíticas de entrega
Rastree las tasas de apertura, las tasas de clics, las conversiones y los errores de entrega por recorrido y canal para optimizar la mensajería con el tiempo.
¿Por qué ejecutar Dittofeed en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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