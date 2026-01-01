Implementa Directus con una instalaciÃ³n de un solo clic.
CMS headless de cÃ³digo abierto que integra cualquier base de datos SQL con APIs REST y GraphQL autogeneradas.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Directus
Directus es un CMS headless flexible y de cÃ³digo abierto que se ejecuta sobre cualquier base de datos SQL y proporciona instantÃ¡neamente una API REST y GraphQL dinÃ¡mica junto con una interfaz de administraciÃ³n intuitiva. A diferencia de las plataformas CMS que imponen estructuras de contenido rÃgidas, Directus te permite modelar los datos exactamente como tu aplicaciÃ³n los necesita â€” luego genera una API completa automÃ¡ticamente, sin necesidad de cÃ³digo.
Autoalojar Directus en tu propio VPS mantiene tu contenido, activos multimedia y datos de usuario completamente bajo tu control. Evitas los precios por puesto, los lÃmites de tasa de API y el riesgo de dependencia del proveedor, mientras obtienes la flexibilidad de extender la plataforma con extensiones personalizadas, webhooks e integraciones adaptadas a tu flujo de trabajo.
Funciones clave de Directus
APIs autogeneradas
Cada modelo de datos que crees produce instantÃ¡neamente endpoints REST y GraphQL, eliminando el trabajo manual de desarrollo de API.
Interfaz de administraciÃ³n intuitiva
Los usuarios no tÃ©cnicos pueden gestionar contenido, medios y datos estructurados a travÃ©s de una interfaz pulida sin tocar cÃ³digo.
Permisos basados en roles
Defina reglas de acceso granular por rol, colecciÃ³n y campo para controlar exactamente quiÃ©n puede leer o escribir quÃ© datos.
Suscripciones en tiempo real
Las suscripciones basadas en WebSocket permiten que las aplicaciones cliente reaccionen a los cambios de datos instantÃ¡neamente sin necesidad de sondeo.
Arquitectura extensible
Los hooks personalizados, mÃ³dulos y componentes de visualizaciÃ³n le permiten adaptar Directus a cualquier flujo de trabajo de contenido o requisito de integraciÃ³n.
Â¿Por quÃ© ejecutar Directus en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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