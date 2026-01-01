Implementa DenoKV con una instalación de un solo clic.
Base de datos clave-valor fuertemente consistente, construida por el equipo de Deno con transacciones ACID y una API nativa de JavaScript.
Elige un plan VPS para DenoKV
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con DenoKV
DenoKV es una base de datos clave-valor moderna construida por los creadores de Deno, que ofrece almacenamiento fuertemente consistente con garantías de transacciones ACID y una API nativa de JavaScript que se integra de forma natural en las aplicaciones Deno. Soporta operaciones atómicas, índices secundarios, versionado automático y manejo eficiente tanto de metadatos pequeños como de objetos binarios grandes — todo respaldado por un motor de almacenamiento SQLite para una persistencia confiable.
Autoalojar DenoKV en tu VPS te brinda un rendimiento y costos predecibles en comparación con los servicios de bases de datos gestionados, control total sobre tu capa de datos y autenticación basada en tokens para asegurar el acceso. Es el almacén de respaldo ideal para aplicaciones Deno que necesitan almacenamiento clave-valor confiable sin dependencia de proveedor o precios variables en la nube.
Funciones clave de DenoKV
Transacciones ACID
Garantiza atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad para todas las operaciones, lo que lo hace seguro para almacenar el estado crítico de la aplicación.
API nativa de JavaScript
Diseñado específicamente para Deno con una API asíncrona idiomática que se integra de forma natural en aplicaciones Deno existentes y proyectos Deno Deploy.
Operaciones Atómicas Multiclave
Ejecute operaciones condicionales de lectura-modificación-escritura en múltiples claves en una única transacción atómica, lo que permite una gestión de estado sin condiciones de carrera.
Índices Secundarios
Defina índices secundarios en sus datos para permitir búsquedas eficientes más allá de la clave primaria sin infraestructura de consulta externa.
Seguridad basada en tokens
Asegura todo el acceso a la base de datos con un token de acceso generado, evitando conexiones no autorizadas al almacén de clave-valor.
¿Por qué ejecutar DenoKV en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.