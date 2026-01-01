Implementa Decidim con una instalación de un solo clic.
Plataforma de democracia participativa de código abierto para consultas ciudadanas, presupuestos participativos y toma de decisiones colaborativa.
Elige un plan VPS para Decidim
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Decidim
Decidim es el marco de democracia participativa construido originalmente para la ciudad de Barcelona y ahora utilizado por gobiernos nacionales, consejos regionales, universidades y organizaciones cívicas en más de treinta países para llevar a cabo referéndums, presupuestos participativos, asambleas ciudadanas y procesos de cocreación de políticas en línea.
Alojar Decidim en su propio VPS mantiene los datos de los ciudadanos, los registros de votación y el historial de deliberación bajo su total soberanía — nunca en un SaaS de terceros — mientras le proporciona el código base completo de Ruby on Rails bajo AGPL-3.0 para extender, auditar y federar con otras instancias de Decidim.
Funciones clave de Decidim
Presupuesto participativo
Realice consultas presupuestarias de varias etapas donde los ciudadanos proponen, apoyan y votan sobre cómo se asignan los fondos públicos, con reglas de votación integradas y publicación de resultados.
Asambleas ciudadanas
Organice procesos deliberativos con propuestas, debates, reuniones y seguimiento de la rendición de cuentas para que cada contribución ciudadana sea rastreable desde la idea hasta el resultado.
Multitenencia por diseño
Aloje múltiples espacios de participación independientes —ciudades, departamentos u organizaciones— en una única instancia de Decidim con contenido y administradores aislados.
Decisiones auditables
Cada propuesta, voto y enmienda se registra en una línea de tiempo transparente que los ciudadanos, periodistas y organismos de supervisión pueden inspeccionar en cualquier momento.
Integración de estándares abiertos
El inicio de sesión único SAML y OAuth, las APIs REST y GraphQL, y el soporte para ActivityPub permiten que Decidim se integre con los sistemas de identidad cívica existentes y el fediverso más amplio.
Localizado en más de 60 idiomas
Se envía traducido para uso de gobiernos y organizaciones de base en todo el mundo, con herramientas integradas para traducir contenido dentro de cada espacio de participación.
¿Por qué ejecutar Decidim en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Apollo
Editor de anotación de genomas colaborativo en tiempo real para equipos de investigación distribuidos
ArchivesSpace
Gestión de información de archivos de código abierto para manuscritos y objetos digitales