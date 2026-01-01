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Herramienta de cÃ³digo abierto para explorar, publicar y compartir bases de datos SQLite como sitios web interactivos y API.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Datasette

Datasette es una multiherramienta de cÃ³digo abierto para explorar y publicar datos. Toma archivos de base de datos SQLite y los transforma instantÃ¡neamente en sitios web interactivos y con capacidad de bÃºsqueda, con una API JSON integrada, sin necesidad de programaciÃ³n de back-end. Periodistas, investigadores y equipos de datos utilizan Datasette para compartir conjuntos de datos pÃºblicamente, crear aplicaciones basadas en datos y prototipar paneles de anÃ¡lisis sin gestionar infraestructuras complejas.

Autoalojar Datasette en tu propio VPS te permite mantener el control total sobre conjuntos de datos sensibles, instalar complementos personalizados para visualizaciÃ³n y autenticaciÃ³n, y te proporciona una URL permanente y compartible para cada consulta y vista de tabla que contengan tus datos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Datasette

PublicaciÃ³n instantÃ¡nea de datos

Arrastre cualquier archivo de base de datos SQLite al volumen de datos y Datasette lo servirÃ¡ inmediatamente como un sitio web navegable y con capacidad de bÃºsqueda.

API JSON integrada

Cada tabla, consulta y fila es automÃ¡ticamente accesible como un endpoint de API JSON, lo que facilita la creaciÃ³n de aplicaciones sobre tus datos.

Potente explorador SQL

Ejecute consultas SQL arbitrarias directamente en el navegador con un editor de consultas interactivo y tablas de resultados formateadas.

Ecosistema de plugins

AmplÃ­e Datasette con mÃ¡s de 100 complementos de la comunidad para grÃ¡ficos, mapas, autenticaciÃ³n, bÃºsqueda de texto completo y formatos de exportaciÃ³n personalizados.

NavegaciÃ³n facetada

Las facetas y filtros generados automÃ¡ticamente permiten a los usuarios explorar grandes conjuntos de datos sin escribir ningÃºn SQL.

Â¿Por quÃ© ejecutar Datasette en Hostinger?

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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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Ackee es una herramienta de anÃ¡lisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web enfocado en la privacidad.

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