Datasette es una multiherramienta de cÃ³digo abierto para explorar y publicar datos. Toma archivos de base de datos SQLite y los transforma instantÃ¡neamente en sitios web interactivos y con capacidad de bÃºsqueda, con una API JSON integrada, sin necesidad de programaciÃ³n de back-end. Periodistas, investigadores y equipos de datos utilizan Datasette para compartir conjuntos de datos pÃºblicamente, crear aplicaciones basadas en datos y prototipar paneles de anÃ¡lisis sin gestionar infraestructuras complejas.

Autoalojar Datasette en tu propio VPS te permite mantener el control total sobre conjuntos de datos sensibles, instalar complementos personalizados para visualizaciÃ³n y autenticaciÃ³n, y te proporciona una URL permanente y compartible para cada consulta y vista de tabla que contengan tus datos.