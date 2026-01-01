Databasus es una herramienta autoalojada de gestión de respaldos de bases de datos que centraliza los respaldos automatizados para PostgreSQL, MySQL y MongoDB bajo una única interfaz web. Maneja el ciclo de vida completo del respaldo —programación, ejecución, compresión, rotación de retención y monitoreo de estado— sin requerir scripts separados para cada tipo de base de datos.

Alojar Databasus en su VPS almacena los respaldos directamente en su propia infraestructura, eliminando las tarifas de almacenamiento en la nube por gigabyte y manteniendo los datos sensibles bajo su control. El panel web proporciona una visibilidad clara de las tasas de éxito de los respaldos, el uso del almacenamiento y el historial de trabajos, mientras que los recursos dedicados del VPS aseguran que los trabajos de respaldo se ejecuten sin afectar el rendimiento de la base de datos de producción.