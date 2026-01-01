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Gestor de respaldos de bases de datos autoalojado para automatizar y monitorizar los respaldos de PostgreSQL, MySQL y MongoDB.

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KVM 1
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1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
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4 TB de ancho de banda
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KVM 2
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Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
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8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Databasus

Databasus es una herramienta autoalojada de gestión de respaldos de bases de datos que centraliza los respaldos automatizados para PostgreSQL, MySQL y MongoDB bajo una única interfaz web. Maneja el ciclo de vida completo del respaldo —programación, ejecución, compresión, rotación de retención y monitoreo de estado— sin requerir scripts separados para cada tipo de base de datos.

Alojar Databasus en su VPS almacena los respaldos directamente en su propia infraestructura, eliminando las tarifas de almacenamiento en la nube por gigabyte y manteniendo los datos sensibles bajo su control. El panel web proporciona una visibilidad clara de las tasas de éxito de los respaldos, el uso del almacenamiento y el historial de trabajos, mientras que los recursos dedicados del VPS aseguran que los trabajos de respaldo se ejecuten sin afectar el rendimiento de la base de datos de producción.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Databasus

Soporte de múltiples bases de datos

Realiza copias de seguridad de PostgreSQL, MySQL y MongoDB desde una interfaz unificada, eliminando la necesidad de gestionar scripts de copia de seguridad separados para cada motor de base de datos.

Reserva de citas automatizada

Configure los intervalos de respaldo y las políticas de retención para que los respaldos diarios, semanales y mensuales roten automáticamente sin intervención manual.

Panel de control basado en la web

Monitoree el estado de las copias de seguridad, el uso del almacenamiento y el historial de trabajos desde una interfaz centralizada con alertas para fallas que requieran atención.

Verificación de copia de seguridad

Ejecuta comprobaciones de integridad después de cada copia de seguridad para confirmar que la copia de seguridad es válida y utilizable antes de que cuente para su política de retención.

Restauración a un punto en el tiempo

Restaurar bases de datos a una instantánea de respaldo específica, permitiendo la recuperación ante desastres y pruebas seguras de datos de producción en entornos de ensayo.

¿Por qué ejecutar Databasus en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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