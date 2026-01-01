Despliega Databasus con un solo clic de instalación.
Gestor de respaldos de bases de datos autoalojado para automatizar y monitorizar los respaldos de PostgreSQL, MySQL y MongoDB.
Elige un plan VPS para Databasus
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Databasus
Databasus es una herramienta autoalojada de gestión de respaldos de bases de datos que centraliza los respaldos automatizados para PostgreSQL, MySQL y MongoDB bajo una única interfaz web. Maneja el ciclo de vida completo del respaldo —programación, ejecución, compresión, rotación de retención y monitoreo de estado— sin requerir scripts separados para cada tipo de base de datos.
Alojar Databasus en su VPS almacena los respaldos directamente en su propia infraestructura, eliminando las tarifas de almacenamiento en la nube por gigabyte y manteniendo los datos sensibles bajo su control. El panel web proporciona una visibilidad clara de las tasas de éxito de los respaldos, el uso del almacenamiento y el historial de trabajos, mientras que los recursos dedicados del VPS aseguran que los trabajos de respaldo se ejecuten sin afectar el rendimiento de la base de datos de producción.
Funciones clave de Databasus
Soporte de múltiples bases de datos
Realiza copias de seguridad de PostgreSQL, MySQL y MongoDB desde una interfaz unificada, eliminando la necesidad de gestionar scripts de copia de seguridad separados para cada motor de base de datos.
Reserva de citas automatizada
Configure los intervalos de respaldo y las políticas de retención para que los respaldos diarios, semanales y mensuales roten automáticamente sin intervención manual.
Panel de control basado en la web
Monitoree el estado de las copias de seguridad, el uso del almacenamiento y el historial de trabajos desde una interfaz centralizada con alertas para fallas que requieran atención.
Verificación de copia de seguridad
Ejecuta comprobaciones de integridad después de cada copia de seguridad para confirmar que la copia de seguridad es válida y utilizable antes de que cuente para su política de retención.
Restauración a un punto en el tiempo
Restaurar bases de datos a una instantánea de respaldo específica, permitiendo la recuperación ante desastres y pruebas seguras de datos de producción en entornos de ensayo.
¿Por qué ejecutar Databasus en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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