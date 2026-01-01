Databag es una plataforma de mensajería federada y autoalojada que lleva la comunicación descentralizada a individuos y pequeñas comunidades sin depender de servidores corporativos o infraestructura blockchain. Utilizando criptografía de clave pública-privada para la identidad, las cuentas no están vinculadas a ningún dominio de hosting específico; los usuarios en diferentes nodos de Databag pueden enviarse mensajes libremente, de forma similar a cómo funciona la federación de correo electrónico.

La plataforma es compatible con temas sellados cifrados de extremo a extremo, llamadas de audio y video, notificaciones push móviles y organización de mensajes basada en temas. El autoalojamiento en tu VPS significa que todas las conversaciones, el historial de llamadas y los datos de contacto permanecen completamente dentro de tu infraestructura, con cuentas ilimitadas por nodo y sin tarifas por usuario, lo que lo hace ideal para familias, grupos de amigos y pequeñas organizaciones que desean mensajería moderna sin intermediarios corporativos.