Implementa Daptin con una instalaciÃ³n de un solo clic.
CMS de cÃ³digo abierto sin interfaz grÃ¡fica que expone cualquier modelo de datos a travÃ©s de APIs REST y GraphQL autogeneradas.
Elige un plan VPS para Daptin
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Daptin
Daptin es un backend-as-a-service de cÃ³digo abierto que convierte cualquier modelo de datos en una API REST y GraphQL completa, con autenticaciÃ³n de usuario, permisos basados en roles y mÃ¡quinas de estado integradas. En lugar de escribir manejadores de endpoints, usted define entidades y relaciones en YAML o JSON, y Daptin genera automÃ¡ticamente la interfaz CRUD completa, el panel de control y la especificaciÃ³n OpenAPI.
Alojar Daptin en su propio VPS mantiene los registros de usuario, las credenciales de OAuth y los activos cargados completamente bajo su control, sin tarifas por solicitud. El despliegue de un solo binario incluye soporte integrado para SQLite, PostgreSQL y MySQL, ademÃ¡s de adaptadores de almacenamiento respaldados por rclone para columnas de archivos sincronizadas en la nube y paquetes de marketplace integrados para habilitar funciones de forma selectiva.
Funciones clave de Daptin
APIs autogeneradas
Defina entidades en YAML o JSON y Daptin expone instantÃ¡neamente puntos finales REST, un esquema GraphQL y una especificaciÃ³n OpenAPI â€” no se requiere cÃ³digo de controlador.
Backend multibase de datos
Ejecute la misma instancia de Daptin contra SQLite para inicios rÃ¡pidos, o escale a PostgreSQL y MySQL sin cambiar una sola lÃnea de las definiciones del modelo.
AutenticaciÃ³n y permisos
La gestiÃ³n de usuarios integrada, el inicio de sesiÃ³n social con OAuth2, la autorizaciÃ³n JWT y los permisos detallados por fila eliminan la necesidad de un servicio de identidad separado.
Acciones y mÃ¡quinas de estado
Modele flujos de trabajo empresariales directamente dentro de Daptin usando cadenas de acciones y mÃ¡quinas de estados finitos, reemplazando cÃ³digo de servidor personalizado para la orquestaciÃ³n CRUD tÃpica.
SincronizaciÃ³n de almacenamiento en la nube
Las columnas de activos almacenan archivos a travÃ©s de proveedores respaldados por rclone, lo que le permite sincronizar cargas a S3, Google Drive, Dropbox y docenas de otros backends listos para usar.
Â¿Por quÃ© ejecutar Daptin en Hostinger?
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