Programador de flujos de trabajo moderno basado en DAG con una interfaz de usuario web para gestionar trabajos cron y pipelines de tareas.
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Todo lo que puedes crear con Dagu
Dagu es un potente programador de flujos de trabajo de código abierto que reemplaza los trabajos cron tradicionales con pipelines de grafos acíclicos dirigidos (DAG) gestionados a través de una interfaz web limpia. Defina flujos de trabajo en archivos YAML sencillos con pasos que pueden ejecutar comandos de shell, contenedores Docker, solicitudes HTTP, consultas SQL y más — todo con cadenas de dependencia, reintentos y lógica condicional incorporados.
Alojar Dagu en su propio VPS le proporciona un programador de un solo binario sin dependencias de base de datos. El almacenamiento basado en archivos simplifica las cosas, mientras que la interfaz de usuario web proporciona monitoreo de ejecución en tiempo real, visualización de registros y controles de activación manual. Esta implementación incluye autenticación incorporada y almacenamiento persistente para las definiciones de flujos de trabajo y el historial de ejecución.
Funciones clave de Dagu
Editor de flujo de trabajo DAG
Definir dependencias de tareas como grafos acíclicos dirigidos en YAML con ejecución paralela, ramificación condicional y lógica de reintento.
Tipos de pasos integrados
Ejecute comandos de shell, contenedores Docker, solicitudes HTTP, consultas SQL, comandos SSH y operaciones S3 como tipos de pasos nativos.
Monitoreo en tiempo real
Vea el progreso de la ejecución del flujo de trabajo en tiempo real a través de la interfaz de usuario web con estado a nivel de paso, registros e información de tiempo.
Programación Cron
Programe flujos de trabajo con expresiones cron y gestione todos los trabajos programados desde un único panel de control.
Integración de agente de IA
Ejecute agentes de codificación de IA como Claude Code, Codex y Copilot como pasos de flujo de trabajo con soporte de arnés incorporado.
¿Por qué ejecutar Dagu en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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