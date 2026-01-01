Implementa CyberChef con instalación en un solo clic.
La "Navaja Suiza Cibernética" de GCHQ con más de 300 operaciones para codificación, cifrado y análisis de datos en el navegador.
Elige un plan VPS para CyberChef
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con CyberChef
CyberChef es una potente herramienta web de manipulación de datos desarrollada por GCHQ, que ofrece más de 300 operaciones integradas para cifrado, codificación, compresión, hashing y conversión de formatos de datos, todo a través de una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Su sistema único de "recetas" permite encadenar múltiples operaciones en flujos de trabajo reutilizables y compartibles, mientras que la función "Magic" detecta automáticamente los tipos de codificación para acelerar el análisis.
Dado que CyberChef procesa todo en el lado del cliente en tu navegador, los datos sensibles nunca salen de tu máquina. Alojar tu propia instancia en un VPS asegura que siempre esté disponible para tu equipo, accesible solo dentro de tu infraestructura y libre de la dependencia de versiones alojadas públicamente, lo cual es crítico para las operaciones de seguridad y los flujos de trabajo de respuesta a incidentes que manejan datos confidenciales.
Funciones clave de CyberChef
Más de 300 operaciones integradas
Cubre Base64, AES, hash SHA, expresiones regulares, análisis de IP, compresión y docenas de otras operaciones de transformación de datos sin escribir ningún código.
Encadenamiento de recetas
Encadene múltiples operaciones en recetas reutilizables que se pueden guardar y compartir a través de una URL, lo que permite flujos de trabajo de transformación de datos repetibles y documentados.
Procesamiento del lado del cliente
Todas las operaciones se ejecutan completamente en el navegador — los datos nunca salen de su máquina, lo que lo hace seguro para investigaciones de seguridad delicadas y análisis confidenciales.
Autodetección mágica
La operación Mágica identifica automáticamente esquemas de codificación desconocidos y sugiere las operaciones correctas para decodificarlos, acelerando la clasificación y el análisis.
Depuración con puntos de interrupción
Recorra las recetas con puntos de interrupción para inspeccionar los estados de datos intermedios y solucionar problemas en pipelines de transformación complejos de múltiples etapas.
¿Por qué ejecutar CyberChef en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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