Implementa Convoy con instalación en un clic.
Pasarela de webhooks nativa de la nube y de código abierto para ingerir, persistir, depurar y entregar de forma fiable millones de eventos de webhook.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Convoy
Convoy es una pasarela de webhooks nativa de la nube de código abierto, diseñada para ingerir, persistir, depurar, entregar y gestionar de forma segura millones de eventos de webhook a escala. Diseñada para equipos de ingeniería que envían eventos a clientes o reciben eventos de terceros, resuelve el problema operativo de construir una infraestructura de webhooks confiable: reintentos automáticos, verificación de firmas, manejo de mensajes fallidos y un panel de administración completo para inspeccionar cada entrega.
Alojar Convoy por cuenta propia mantiene las cargas útiles de eventos, los puntos finales de los clientes y los registros de entrega dentro de su VPS, sin precios por evento y sin visibilidad de terceros sobre su tráfico. PostgreSQL y Redis se envían preconfigurados para que la pasarela esté lista para cargas de trabajo de webhooks de producción desde el primer despliegue.
Funciones clave de Convoy
Entrega confiable
Las estrategias de reintento automáticas exponenciales y lineales evitan que las fallas transitorias en los puntos finales del cliente causen la pérdida de eventos de webhook.
Verificación de firma
Firme las solicitudes salientes con HMAC y verifique los webhooks entrantes para que cada evento pueda ser confiado por el remitente y el receptor.
Panel de control del administrador
Inspeccione, filtre y reproduzca cada entrega de webhook desde una interfaz de usuario integrada sin escribir herramientas de depuración personalizadas.
Pasarela bidireccional
Actúa como un publicador saliente para los clientes y una puerta de enlace entrante para recibir de forma segura webhooks de terceros.
Trabajadores escalables
Los procesos web y de agente separados le permiten escalar el rendimiento de ingesta y entrega de forma independiente a medida que el volumen de eventos crece.
Datos autoalojados
Las cargas útiles de webhook, los secretos de punto final y el historial de entregas permanecen en su infraestructura sin tarifas SaaS por evento.
¿Por qué ejecutar Convoy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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