Implementa Colanode con un solo clic de instalación.
Alternativa de código abierto con enfoque local a Slack y Notion que combina chat, páginas y bases de datos en un solo espacio de trabajo.
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Todo lo que puedes crear con Colanode
Colanode es un espacio de trabajo de colaboración de código abierto todo en uno, construido alrededor de una arquitectura local-first. Combina chat de equipo en tiempo real, páginas y wikis de texto enriquecido, bases de datos personalizables con vistas de tabla, kanban y calendario, y gestión de archivos: abarcando las mismas funcionalidades que Slack y Notion en una única herramienta que controlas por completo.
Cada cambio se guarda primero en una base de datos SQLite local y se sincroniza con el servidor en segundo plano, para que la aplicación se mantenga receptiva en conexiones inestables y siga funcionando sin conexión. Las ediciones concurrentes en páginas y registros de bases de datos se fusionan con CRDTs impulsados por Yjs, eliminando conflictos cuando los compañeros de equipo editan al mismo tiempo. El autoalojamiento mantiene cada mensaje, documento y archivo en una infraestructura de tu propiedad sin tarifas por usuario.
Funciones clave de Colanode
Sincronización con prioridad local
Los cambios se escriben primero en una base de datos SQLite local y se sincronizan en segundo plano, para que la aplicación se mantenga rápida sin conexión y se recupere automáticamente cuando el servidor se reconecte.
Chat de equipo en tiempo real
Los canales persistentes y los mensajes directos mantienen las conversaciones del equipo organizadas junto con sus documentos y datos del proyecto en el mismo espacio de trabajo.
Páginas de texto enriquecido
Un editor basado en bloques para documentos, wikis y notas — similar a Notion — con incrustaciones, bloques de código y jerarquías de páginas anidadas para conocimiento estructurado.
Bases de datos personalizadas
Organice la información con campos personalizados y alterne entre vistas de tabla, kanban y calendario, eliminando la necesidad de un rastreador de proyectos o una herramienta de hoja de cálculo separada.
Edición sin conflictos
Los CRDT impulsados por Yjs permiten que varias personas editen la misma página o registro simultáneamente sin sobrescribir cambios ni requerir resolución manual de conflictos.
¿Por qué ejecutar Colanode en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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