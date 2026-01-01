Despliega Coder con instalación de un solo clic.
Plataforma de código abierto para el aprovisionamiento de entornos de desarrollo en la nube autoalojados a partir de plantillas de Terraform en tu propia infraestructura.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Coder
Coder es la plataforma de código abierto líder para entornos de desarrollo en la nube autoalojados, utilizada por organizaciones de ingeniería para estandarizar, asegurar y escalar su infraestructura de desarrollo. Los equipos de plataforma definen los espacios de trabajo como plantillas de Terraform — especificando el IDE, las dependencias, la asignación de recursos y el acceso a la red — y los desarrolladores implementan entornos consistentes y listos para codificar en minutos, en lugar de pasar días en la configuración local.
Alojar Coder en tu VPS significa que el código fuente y las credenciales nunca salen de tu infraestructura, cumpliendo con estrictos requisitos de seguridad y cumplimiento. La integración del socket de Docker permite a Coder aprovisionar espacios de trabajo basados en contenedores directamente en el host, dando a cada desarrollador entornos aislados respaldados por la computación de tu VPS, mientras tú mantienes el control centralizado sobre los recursos, los registros de auditoría y las políticas de acceso.
Funciones clave de Coder
Plantillas de espacio de trabajo de Terraform
Defina entornos de desarrollo reproducibles como código y aprovisione espacios de trabajo consistentes para cada desarrollador con un solo clic.
Cualquier IDE compatible
Los desarrolladores se conectan usando VS Code, JetBrains o editores basados en navegador a través de SSH sin cambiar su flujo de trabajo preferido.
Inicio automático y parada automática
Los espacios de trabajo se inician automáticamente al acceder y se detienen según un horario, lo que reduce el consumo de recursos inactivos y los costos de infraestructura.
SSO y registro de auditoría
Integre con OIDC, GitHub o proveedores de identidad empresariales y mantenga registros de auditoría completos para seguridad y cumplimiento.
Cuotas de recursos
Establezca límites de CPU y memoria por usuario para evitar que los espacios de trabajo descontrolados consuman todos los recursos VPS disponibles.
¿Por qué ejecutar Coder en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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