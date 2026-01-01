Implementa Cockpit CMS con una instalación de un solo clic.
CMS headless ligero y API-first para desarrolladores que necesitan un modelado de contenido flexible sin la sobrecarga de un CMS monolítico.
Elige un plan VPS para Cockpit CMS
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Cockpit CMS
Cockpit es un sistema de gestión de contenido headless moderno, diseñado para flujos de trabajo de desarrolladores. Ofrece una interfaz limpia e intuitiva para definir tipos de contenido, colecciones y singletons, y luego genera automáticamente APIs RESTful y GraphQL para cada modelo de contenido, sin necesidad de código API personalizado. Su huella ligera significa implementaciones más rápidas y un menor consumo de recursos en comparación con las plataformas CMS tradicionales.
Alojar Cockpit en su propio VPS mantiene el contenido editorial, los datos de usuario y los tokens de API dentro de su propia infraestructura. Usted mantiene control total sobre los límites de tasa de API, la autenticación y el almacenamiento, mientras entrega contenido a cualquier framework de front-end — React, Vue, Angular, aplicaciones móviles o generadores de sitios estáticos como Next.js y Gatsby.
Funciones clave de Cockpit CMS
Entrega de contenido API-first
Cada colección de contenido obtiene automáticamente endpoints REST y GraphQL, listos para alimentar cualquier aplicación front-end o móvil.
Modelado de contenido flexible
Definir tipos de campo personalizados, estructuras anidadas y relaciones de contenido sin escribir migraciones de esquema.
Soporte multilenguaje
Gestiona contenido localizado de forma nativa para sitios internacionales sin plugins adicionales o servicios de traducción externos.
Permisos basados en roles
Asigne niveles de acceso granular a editores, colaboradores y clientes de API para que cada rol solo acceda a lo que debe.
Integración de webhooks
Desencadene flujos de trabajo automatizados e invalidaciones de caché ante cambios en el contenido mediante puntos finales de webhook configurables.
¿Por qué ejecutar Cockpit CMS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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