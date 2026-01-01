Despliega Cloudflared con instalación de un solo clic.
Demonio de Cloudflare Tunnel que expone servicios de forma segura a internet sin abrir puertos de firewall.
Elige un plan VPS para Cloudflared
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Cloudflared
Cloudflared es el demonio cliente para Cloudflare Tunnel, creando conexiones cifradas solo de salida desde su VPS a la red perimetral de Cloudflare. Al enrutar todo el tráfico a través de Cloudflare antes de que llegue a su origen, obtiene protección DDoS incorporada y cobertura WAF sin necesidad de abrir puertos de firewall de entrada ni exponer la dirección IP de su servidor.
Alojar el demonio Cloudflared en un VPS por su cuenta proporciona un túnel estable y siempre activo que no está sujeto a las limitaciones de fiabilidad de las conexiones a internet domésticas. Sus tokens de Cloudflare y la configuración del túnel se almacenan en la infraestructura que usted controla, y la interfaz de usuario web incluida facilita la configuración inicial y la gestión continua sin necesidad de usar la línea de comandos.
Funciones clave de Cloudflared
No se necesitan puertos de entrada
Todas las conexiones se originan desde su servidor hacia el exterior, eliminando la necesidad de abrir reglas de firewall o configurar el reenvío de puertos NAT.
Protección de IP de origen
El tráfico llega a su servidor solo a través de Cloudflare, ocultando la IP de su VPS de escáneres e intentos de ataque directo.
Protección DDoS integrada
Cloudflare absorbe los ataques volumétricos en el borde antes de que cualquier tráfico llegue a su servidor de origen.
Integración de Confianza Cero
Empareje túneles con Cloudflare Access para aplicar autenticación basada en identidad en cualquier servicio interno sin una VPN.
Configuración basada en la web
Administre los tokens y las rutas del túnel a través de una interfaz de usuario web incluida, sin necesidad de usar la línea de comandos.
¿Por qué ejecutar Cloudflared en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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