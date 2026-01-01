Cloudflared es el demonio cliente para Cloudflare Tunnel, creando conexiones cifradas solo de salida desde su VPS a la red perimetral de Cloudflare. Al enrutar todo el tráfico a través de Cloudflare antes de que llegue a su origen, obtiene protección DDoS incorporada y cobertura WAF sin necesidad de abrir puertos de firewall de entrada ni exponer la dirección IP de su servidor.

Alojar el demonio Cloudflared en un VPS por su cuenta proporciona un túnel estable y siempre activo que no está sujeto a las limitaciones de fiabilidad de las conexiones a internet domésticas. Sus tokens de Cloudflare y la configuración del túnel se almacenan en la infraestructura que usted controla, y la interfaz de usuario web incluida facilita la configuración inicial y la gestión continua sin necesidad de usar la línea de comandos.