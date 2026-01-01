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Herramienta de gestión de bases de datos basada en la web, desarrollada por el equipo de DBeaver, compatible con PostgreSQL, MySQL, MongoDB y docenas más.

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4 GB RAM
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4 TB de ancho de banda
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KVM 2
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Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
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100 GB de espacio en disco NVMe
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4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
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8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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KVM 1
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con CloudBeaver

CloudBeaver es una aplicación de gestión de bases de datos basada en la web, desarrollada por el equipo detrás del popular cliente de escritorio DBeaver. Lleva la administración de bases de datos de nivel profesional a cualquier navegador, permitiendo a los equipos consultar, visualizar y gestionar múltiples sistemas de bases de datos desde una única interfaz sin necesidad de instalar software de escritorio en cada máquina.

Alojar CloudBeaver en su propio VPS mantiene las credenciales de la base de datos y los resultados de las consultas dentro de su propia red. Evita exponer bases de datos individuales a la internet pública mientras le da a su equipo acceso centralizado y controlado por roles a las bases de datos que necesitan, desde cualquier dispositivo y desde cualquier ubicación.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de CloudBeaver

Soporte multibase de datos

Conéctese a PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server y muchos más desde una interfaz unificada.

Constructor de consultas visual

Crea consultas complejas con una interfaz de arrastrar y soltar, reduciendo errores y disminuyendo la barrera para usuarios menos experimentados.

Control de acceso basado en roles

Administre los permisos de usuario a nivel de conexión para que los miembros del equipo solo vean las bases de datos a las que están autorizados a acceder.

Editor SQL avanzado

Editor completo con resaltado de sintaxis, autocompletado e historial de consultas para un trabajo diario productivo con bases de datos.

Visualización de datos

Renderice los resultados de la consulta como gráficos y diagramas directamente en el navegador sin exportarlos a una herramienta de BI separada.

¿Por qué ejecutar CloudBeaver en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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