Implementa CloudBeaver con instalación en un clic.
Herramienta de gestión de bases de datos basada en la web, desarrollada por el equipo de DBeaver, compatible con PostgreSQL, MySQL, MongoDB y docenas más.
Elige un plan VPS para CloudBeaver
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con CloudBeaver
CloudBeaver es una aplicación de gestión de bases de datos basada en la web, desarrollada por el equipo detrás del popular cliente de escritorio DBeaver. Lleva la administración de bases de datos de nivel profesional a cualquier navegador, permitiendo a los equipos consultar, visualizar y gestionar múltiples sistemas de bases de datos desde una única interfaz sin necesidad de instalar software de escritorio en cada máquina.
Alojar CloudBeaver en su propio VPS mantiene las credenciales de la base de datos y los resultados de las consultas dentro de su propia red. Evita exponer bases de datos individuales a la internet pública mientras le da a su equipo acceso centralizado y controlado por roles a las bases de datos que necesitan, desde cualquier dispositivo y desde cualquier ubicación.
Funciones clave de CloudBeaver
Soporte multibase de datos
Conéctese a PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server y muchos más desde una interfaz unificada.
Constructor de consultas visual
Crea consultas complejas con una interfaz de arrastrar y soltar, reduciendo errores y disminuyendo la barrera para usuarios menos experimentados.
Control de acceso basado en roles
Administre los permisos de usuario a nivel de conexión para que los miembros del equipo solo vean las bases de datos a las que están autorizados a acceder.
Editor SQL avanzado
Editor completo con resaltado de sintaxis, autocompletado e historial de consultas para un trabajo diario productivo con bases de datos.
Visualización de datos
Renderice los resultados de la consulta como gráficos y diagramas directamente en el navegador sin exportarlos a una herramienta de BI separada.
¿Por qué ejecutar CloudBeaver en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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