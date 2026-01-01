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Bifurcación de WordPress que mantiene la experiencia del editor clásico con estabilidad mejorada y sin la complejidad de Gutenberg.

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32 GB RAM
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con ClassicPress

ClassicPress es una bifurcación de WordPress impulsada por la comunidad que conserva el familiar editor clásico TinyMCE, al tiempo que elimina el editor de bloques Gutenberg y la sobrecarga de rendimiento que este introduce. Mantiene la compatibilidad con la mayoría de los temas y plugins de WordPress existentes, lo que lo convierte en una ruta de migración sencilla para sitios y desarrolladores que prefieren un comportamiento de CMS predecible y estable en lugar de cambios constantes en la interfaz.

Alojar ClassicPress en tu propio VPS te da control total sobre la configuración de PHP, la optimización de la base de datos y la programación de actualizaciones, eliminando las restricciones del hosting administrado de WordPress mientras conservas el ecosistema de WordPress que ya conoces.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ClassicPress

Editor Clásico Preservado

Mantiene el editor TinyMCE que los usuarios de WordPress conocen, para que los creadores de contenido puedan trabajar productivamente sin aprender una nueva interfaz basada en bloques.

Compatibilidad de Plugins de WordPress

Funciona con miles de plugins y temas de WordPress existentes, para que migres sin reconstruir tu sitio o reemplazar tu conjunto de herramientas existente.

Ciclos de actualización estables

El enfoque en el soporte a largo plazo significa que las actualizaciones son predecibles y compatibles con versiones anteriores, reduciendo el riesgo de que los plugins se rompan después de una actualización del núcleo.

Rendimiento Mejorado

Eliminar la sobrecarga de JavaScript de Gutenberg resulta en cargas de página más rápidas y un menor uso de recursos del servidor en comparación con instalaciones modernas equivalentes de WordPress.

Control Completo de Personalización

Los tipos de publicación personalizados, la gestión de roles y el soporte para temas hijos brindan a los desarrolladores la misma flexibilidad que WordPress, con una base más estable debajo.

¿Por qué ejecutar ClassicPress en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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