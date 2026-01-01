Hasta un 69% de descuento en CiviCRM

Implementa CiviCRM con instalación en un solo clic.

Gestión de relaciones con los miembros de código abierto, creada para organizaciones sin fines de lucro, grupos de defensa y organizaciones impulsadas por sus miembros.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP 21.900 /mes
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Tienes 30 días de garantía de reembolso
Implementa CiviCRM con instalación en un solo clic.

Elige un plan VPS para CiviCRM

-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 43.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 56.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 109.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 189.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 43.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 56.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 109.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 189.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con CiviCRM

CiviCRM es un CRM de código abierto diseñado específicamente para organizaciones sin ánimo de lucro, ONG, asociaciones y organizaciones cívicas. A diferencia de los CRM comerciales centrados en ventas, cada módulo —contactos, contribuciones, membresías, eventos, correos y gestión de casos— está diseñado en torno a los flujos de trabajo de recaudadores de fondos, organizadores y personal de programas que gestionan a los miembros en lugar de a los clientes potenciales.

Alojar CiviCRM en tu propio VPS mantiene los registros de donantes, el historial de contribuciones y los datos de los miembros bajo tu control total, sin precios por contacto, sin procesadores de datos de terceros y con la propiedad total de cada informe y segmentación que crees.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de CiviCRM

Gestión de contactos

Rastree contactos, hogares y organizaciones ilimitados con relaciones, etiquetas y campos personalizados adaptados a los flujos de trabajo de organizaciones sin ánimo de lucro.

Contribuciones y recaudación de fondos

Acepte donaciones en línea, gestione promesas de donación, ejecute programas de donaciones recurrentes y concilie las contribuciones con informes financieros integrados.

Gestión de membresías

Automatice las inscripciones a membresías, las renovaciones y los beneficios por niveles con tipos de membresía configurables y recordatorios de ciclo de vida.

Eventos y registro

Cree páginas de eventos, venda boletas, gestione a los asistentes y haga seguimiento al historial de participación junto con el resto del registro de cada contacto.

Email y correo masivo

Segmente audiencias, envíe correos electrónicos masivos dirigidos y mida las aperturas, los clics y los rebotes sin pagar tarifas de envío por contacto.

¿Por qué ejecutar CiviCRM en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

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