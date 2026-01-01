CitrineOS es un sistema de gestión de estaciones de carga (CSMS) de código abierto de LF Energy, construido alrededor del protocolo OCPP 2.0.1, con soporte para versiones anteriores de OCPP 1.6. El servidor enruta mensajes WebSocket desde los cargadores de vehículos eléctricos, persiste transacciones y configuración en PostgreSQL con PostGIS, y expone APIs REST y GraphQL a través de una capa de Hasura para integraciones de operadores.

Alojar CitrineOS en su propio VPS mantiene la telemetría de la estación, las autorizaciones de los conductores y el historial de transacciones bajo su propio control en lugar de una nube de proveedor. La consola GraphQL de Hasura le permite consultar y gestionar los datos de la estación de carga directamente en el navegador, mientras que los puertos WebSocket de OCPP permanecen abiertos para que los cargadores se conecten.