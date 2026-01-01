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Sistema de gestión de estaciones de carga OCPP 2.0.1 de código abierto para operadores de redes de vehículos eléctricos.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

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Todo lo que puedes crear con CitrineOS

CitrineOS es un sistema de gestión de estaciones de carga (CSMS) de código abierto de LF Energy, construido alrededor del protocolo OCPP 2.0.1, con soporte para versiones anteriores de OCPP 1.6. El servidor enruta mensajes WebSocket desde los cargadores de vehículos eléctricos, persiste transacciones y configuración en PostgreSQL con PostGIS, y expone APIs REST y GraphQL a través de una capa de Hasura para integraciones de operadores.

Alojar CitrineOS en su propio VPS mantiene la telemetría de la estación, las autorizaciones de los conductores y el historial de transacciones bajo su propio control en lugar de una nube de proveedor. La consola GraphQL de Hasura le permite consultar y gestionar los datos de la estación de carga directamente en el navegador, mientras que los puertos WebSocket de OCPP permanecen abiertos para que los cargadores se conecten.

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Funciones clave de CitrineOS

OCPP 2.0.1 nativo

Implementa el último Protocolo de Punto de Carga Abierto con perfiles de seguridad centrales certificados y avanzados, además de compatibilidad con versiones anteriores para estaciones OCPP 1.6.

Consola de datos GraphQL

Hasura autogenera una API GraphQL tipada y una consola sobre el esquema de CitrineOS, lo que permite consultas en tiempo real sobre sesiones, valores de medidor y estado de la estación.

Enrutador modular de mensajes

El sistema de módulos basado en decoradores enruta los mensajes OCPP a través de RabbitMQ, de modo que los módulos de autorización, transacciones e informes escalan independientemente de la capa de WebSocket.

Acceso a datos de GraphQL

Hasura autogenera una API GraphQL tipada sobre el esquema PostgreSQL de CitrineOS, exponiendo suscripciones en tiempo real para sesiones, valores de medidor y estado de la estación.

Almacenamiento compatible con S3

La instancia MinIO integrada almacena imágenes de firmware, registros de estación y paquetes de certificados a través de la API estándar de S3, lista para ser intercambiada por AWS S3 o GCS más adelante.

¿Por qué ejecutar CitrineOS en Hostinger?

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