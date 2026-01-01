Centrifugo es un servidor de mensajería en tiempo real de código abierto e independiente del lenguaje que entrega mensajes instantáneos a usuarios conectados a través de WebSocket, transmisión HTTP, Server-Sent Events, WebTransport y gRPC. Cualquier backend — independientemente del lenguaje o framework — puede publicar mensajes a través de una API HTTP o gRPC sencilla, lo que facilita añadir funcionalidades en tiempo real a aplicaciones existentes sin tener que reescribirlas.

Alojar Centrifugo en tu propio VPS elimina las tarifas por mensaje y por conexión que cobran los servicios comerciales en tiempo real como Pusher o Ably, mientras te da control total sobre la escalabilidad, el enrutamiento de datos y la configuración de seguridad.