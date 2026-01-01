ByteChef es una plataforma de código abierto y low-code que permite a los equipos crear integraciones de API y automatizar flujos de trabajo entre aplicaciones SaaS, API internas y bases de datos a través de un editor visual. Con soporte para más de 200 componentes y múltiples lenguajes de programación, tanto usuarios técnicos como no técnicos pueden construir automatizaciones sofisticadas sin escribir código extenso.

Alojar ByteChef en su propio VPS mantiene la lógica de su flujo de trabajo, las credenciales y los datos comerciales completamente bajo su control — sin acceso de proveedores, sin precios basados en el uso y sin dependencia de una nube de automatización de terceros.