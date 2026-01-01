Implementa Budibase en una instalación de un solo clic.
Plataforma de bajo código de código abierto para construir aplicaciones de negocio internas, paneles de administración y flujos de trabajo automatizados sin necesidad de una codificación extensa.
Elige un plan VPS para Budibase
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Budibase
Budibase es una plataforma low-code de código abierto que permite a los equipos construir herramientas internas, paneles de control y flujos de trabajo automatizados a través de un constructor visual de arrastrar y soltar. Se conecta a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API REST y a su propia base de datos integrada, convirtiendo fuentes de datos en aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas.
Alojar Budibase en tu propio VPS mantiene los datos críticos para el negocio y la lógica de la aplicación dentro de tu infraestructura, cumpliendo con los requisitos de soberanía de datos y cumplimiento que las herramientas low-code alojadas en la nube no pueden satisfacer. La pila completa — servicio de aplicación, worker, CouchDB, Redis y MinIO — se ejecuta en un único despliegue sin dependencias externas.
Funciones clave de Budibase
Constructor Visual de Aplicaciones
Componentes de arrastrar y soltar — tablas, formularios, gráficos y botones — en un lienzo para componer aplicaciones de negocio funcionales sin escribir código frontend.
Conexiones de datos multifuente
Conéctese a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API REST y la base de datos CouchDB integrada para que las aplicaciones puedan leer y escribir desde sus fuentes de datos existentes.
Automatización del flujo de trabajo
Defina procesos automatizados con disparadores, condiciones y acciones para reemplazar pasos manuales en flujos de aprobación, notificaciones y operaciones de datos.
Control de Acceso Basado en Roles
Asigne roles a los usuarios a nivel de aplicación para que cada miembro del equipo vea solo los datos y las acciones apropiados para sus responsabilidades.
Lógica de JavaScript personalizada
Recurra a JavaScript cuando las vinculaciones visuales no sean suficientes, lo que les da a los desarrolladores un control detallado sobre las transformaciones de datos y el comportamiento condicional.
¿Por qué ejecutar Budibase en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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