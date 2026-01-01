Hasta un 69% de descuento en Budibase

Implementa Budibase en una instalación de un solo clic.

Plataforma de bajo código de código abierto para construir aplicaciones de negocio internas, paneles de administración y flujos de trabajo automatizados sin necesidad de una codificación extensa.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP 21.900 /mes
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Garantía de reembolso por 30 días
Implementa Budibase en una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Budibase

Budibase es una plataforma low-code de código abierto que permite a los equipos construir herramientas internas, paneles de control y flujos de trabajo automatizados a través de un constructor visual de arrastrar y soltar. Se conecta a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API REST y a su propia base de datos integrada, convirtiendo fuentes de datos en aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas.

Alojar Budibase en tu propio VPS mantiene los datos críticos para el negocio y la lógica de la aplicación dentro de tu infraestructura, cumpliendo con los requisitos de soberanía de datos y cumplimiento que las herramientas low-code alojadas en la nube no pueden satisfacer. La pila completa — servicio de aplicación, worker, CouchDB, Redis y MinIO — se ejecuta en un único despliegue sin dependencias externas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Budibase

Constructor Visual de Aplicaciones

Componentes de arrastrar y soltar — tablas, formularios, gráficos y botones — en un lienzo para componer aplicaciones de negocio funcionales sin escribir código frontend.

Conexiones de datos multifuente

Conéctese a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API REST y la base de datos CouchDB integrada para que las aplicaciones puedan leer y escribir desde sus fuentes de datos existentes.

Automatización del flujo de trabajo

Defina procesos automatizados con disparadores, condiciones y acciones para reemplazar pasos manuales en flujos de aprobación, notificaciones y operaciones de datos.

Control de Acceso Basado en Roles

Asigne roles a los usuarios a nivel de aplicación para que cada miembro del equipo vea solo los datos y las acciones apropiados para sus responsabilidades.

Lógica de JavaScript personalizada

Recurra a JavaScript cuando las vinculaciones visuales no sean suficientes, lo que les da a los desarrolladores un control detallado sobre las transformaciones de datos y el comportamiento condicional.

¿Por qué ejecutar Budibase en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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