Browserless convierte Chrome sin interfaz gráfica en un servicio accesible por red, eliminando la complejidad de gestionar procesos de navegador, fugas de memoria y conflictos de dependencias dentro de sus propias aplicaciones. Los desarrolladores se conectan a través de una API REST o WebSocket usando Puppeteer, Playwright o Selenium — Browserless maneja automáticamente el ciclo de vida de la sesión, la limpieza de recursos y la ejecución concurrente.

El autoalojamiento en un VPS le da control total sobre la configuración del navegador, los agentes de usuario y los ajustes de proxy, al tiempo que elimina las tarifas por solicitud cobradas por los servicios de automatización de navegadores en la nube. La lógica de scraping sensible y los datos extraídos permanecen dentro de su propia infraestructura, y puede ajustar los límites de concurrencia para que coincidan con los recursos disponibles.