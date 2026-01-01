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KVM 1
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4 GB RAM
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4 TB de ancho de banda
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KVM 2
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2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
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8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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KVM 1
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Bluesky PDS

Bluesky PDS (Servidor de Datos Personales) es el componente fundamental para participar en la red social Bluesky bajo tus propios términos. Construido sobre el Protocolo AT, almacena tu grafo social, publicaciones y contenido multimedia, gestiona tu identidad descentralizada (DID, por sus siglas en inglés) y se sincroniza con el resto de la red Bluesky — todo sin depender de ninguna empresa o plataforma.

Ejecutar tu propio PDS significa que tu contenido y las relaciones con tus seguidores son portátiles: si alguna vez cambias de proveedor de alojamiento, tus datos se mueven contigo. Este despliegue incluye almacenamiento persistente, la herramienta de gestión pdsadmin y una integración completa con los servicios de retransmisión y visualización de apps de Bluesky para que puedas usar cualquier cliente compatible con Bluesky inmediatamente después de la configuración.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Bluesky PDS

Completo sentido de pertenencia de los datos

Tus publicaciones, me gusta y grafo social se almacenan en tu propio servidor bajo el Protocolo AT, lo que los hace completamente portátiles e independientes de cualquier plataforma única.

Identidad Descentralizada

El PDS gestiona su DID (Identificador Descentralizado), brindándole una identidad persistente y autosoberana que no puede ser revocada por un servicio de terceros.

Nombres de Dominio Personalizados

Aloja tu handle de Bluesky en tu propio dominio, reforzando tu identidad y haciendo tu presencia inconfundiblemente tuya.

Compatibilidad completa de red

Se sincroniza automáticamente con el relé de Bluesky para que tu contenido aparezca en el feed global y sea accesible desde cualquier cliente o aplicación de Bluesky.

Herramientas de administración integradas

La herramienta pdsadmin incluida le permite administrar cuentas, rotar claves y manejar tareas de administración del servidor directamente desde la línea de comandos.

¿Por qué ejecutar Bluesky PDS en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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