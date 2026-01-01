Implementa Bluesky PDS con instalación de un solo clic.
Servidor de datos personales autoalojado para la red Bluesky, que te da la propiedad total de tu identidad social y contenido.
Elige un plan VPS para Bluesky PDS
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Bluesky PDS
Bluesky PDS (Servidor de Datos Personales) es el componente fundamental para participar en la red social Bluesky bajo tus propios términos. Construido sobre el Protocolo AT, almacena tu grafo social, publicaciones y contenido multimedia, gestiona tu identidad descentralizada (DID, por sus siglas en inglés) y se sincroniza con el resto de la red Bluesky — todo sin depender de ninguna empresa o plataforma.
Ejecutar tu propio PDS significa que tu contenido y las relaciones con tus seguidores son portátiles: si alguna vez cambias de proveedor de alojamiento, tus datos se mueven contigo. Este despliegue incluye almacenamiento persistente, la herramienta de gestión pdsadmin y una integración completa con los servicios de retransmisión y visualización de apps de Bluesky para que puedas usar cualquier cliente compatible con Bluesky inmediatamente después de la configuración.
Funciones clave de Bluesky PDS
Completo sentido de pertenencia de los datos
Tus publicaciones, me gusta y grafo social se almacenan en tu propio servidor bajo el Protocolo AT, lo que los hace completamente portátiles e independientes de cualquier plataforma única.
Identidad Descentralizada
El PDS gestiona su DID (Identificador Descentralizado), brindándole una identidad persistente y autosoberana que no puede ser revocada por un servicio de terceros.
Nombres de Dominio Personalizados
Aloja tu handle de Bluesky en tu propio dominio, reforzando tu identidad y haciendo tu presencia inconfundiblemente tuya.
Compatibilidad completa de red
Se sincroniza automáticamente con el relé de Bluesky para que tu contenido aparezca en el feed global y sea accesible desde cualquier cliente o aplicación de Bluesky.
Herramientas de administración integradas
La herramienta pdsadmin incluida le permite administrar cuentas, rotar claves y manejar tareas de administración del servidor directamente desde la línea de comandos.
¿Por qué ejecutar Bluesky PDS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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