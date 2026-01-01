Bluesky PDS (Servidor de Datos Personales) es el componente fundamental para participar en la red social Bluesky bajo tus propios términos. Construido sobre el Protocolo AT, almacena tu grafo social, publicaciones y contenido multimedia, gestiona tu identidad descentralizada (DID, por sus siglas en inglés) y se sincroniza con el resto de la red Bluesky — todo sin depender de ninguna empresa o plataforma.

Ejecutar tu propio PDS significa que tu contenido y las relaciones con tus seguidores son portátiles: si alguna vez cambias de proveedor de alojamiento, tus datos se mueven contigo. Este despliegue incluye almacenamiento persistente, la herramienta de gestión pdsadmin y una integración completa con los servicios de retransmisión y visualización de apps de Bluesky para que puedas usar cualquier cliente compatible con Bluesky inmediatamente después de la configuración.