Implementa bknd con un solo clic.
Alternativa ligera a Firebase que agrupa base de datos, autenticación, medios y una interfaz de administración en un único backend autoalojado.
Elige un plan VPS para bknd
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con bknd
bknd es un sistema de backend de código abierto que agrupa modelado de datos, autenticación, manejo de medios y primitivas de flujo de trabajo en un único servicio ligero con una interfaz de administración integrada. Construido sobre estándares web en lugar de un único entorno de ejecución, funciona en cualquier lugar, desde Node y Bun hasta Cloudflare Workers, Vercel y Deno Deploy, con acceso basado en adaptadores a SQLite, LibSQL o Postgres sin imponer abstracciones sobre su controlador de base de datos.
Alojar bknd en su propio VPS reemplaza plataformas BaaS con bloqueo de proveedor como Firebase o Supabase con un backend portátil que usted posee completamente. No hay tarifas por solicitud, ni límites de filas, ni precios sorpresa a medida que su proyecto crece de prototipo a producción.
Funciones clave de bknd
Modelado visual de datos
Defina entidades, campos y relaciones a través de la interfaz de administración y obtenga puntos finales REST instantáneos, además de un SDK de TypeScript tipado para cada colección.
Autenticación integrada
El inicio de sesión con correo electrónico y contraseña, los tokens JWT, los roles y los permisos vienen listos para usar, reemplazando los servicios de identidad de terceros para la mayoría de las aplicaciones.
Manejo integrado de medios
Cargue, almacene y sirva archivos localmente o a través de proveedores compatibles con S3 como R2, Tigris y Minio, sin tener que integrar una pila de almacenamiento separada.
Automatización del flujo de trabajo
Cree flujos de varios pasos que reaccionen a los cambios de datos, programen tareas y llamen a APIs externas directamente desde el mismo backend que impulsa su aplicación.
Adaptadores de marco
Los adaptadores para Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda y más le permiten incrustar la misma instancia de bknd dentro de un proyecto front-end existente.
¿Por qué ejecutar bknd en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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