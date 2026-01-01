Baserow es una plataforma de código abierto sin código que permite a los equipos construir bases de datos colaborativas, herramientas internas y flujos de trabajo automatizados a través de una interfaz de hoja de cálculo familiar — sin SQL, sin configuración de infraestructura y sin precios por registro. Las tablas, los tipos de campo enriquecidos, las vistas, los formularios y una API REST la convierten en una alternativa práctica a Airtable para equipos de producto, operaciones, marketing e ingeniería.

Alojar Baserow en su propio VPS mantiene los registros de clientes, los rastreadores de proyectos, los datos de CRM y las respuestas de formularios dentro de su infraestructura en lugar de la base de datos de un proveedor SaaS. Usted controla los límites de almacenamiento, la retención, las integraciones y el acceso — y evita las tarifas por puesto que aumentan con el tamaño del equipo a medida que crece su uso.