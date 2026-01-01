Automatisch es una plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto que te permite conectar aplicaciones y automatizar tareas repetitivas a través de una interfaz visual sin código. Al igual que Zapier o Make, creas flujos que activan acciones entre servicios, pero con Automatisch, todos tus datos y la lógica de automatización permanecen en tu propio servidor sin precios por tarea ni límites de uso.

Autoalojar Automatisch significa que tus credenciales de API, datos de flujo de trabajo y lógica de negocio nunca salen de tu infraestructura. Este despliegue incluye PostgreSQL para el almacenamiento de flujos de trabajo, Redis para la cola de tareas y un proceso de trabajador dedicado para una ejecución en segundo plano fiable. Inicia sesión con las credenciales predeterminadas y cámbialas inmediatamente desde la configuración.