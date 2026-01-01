Despliega ArcadeDB con instalación de un solo clic.
Base de datos multimodelo de alto rendimiento que soporta datos de grafos, documentos, clave-valor, series de tiempo y vectoriales en un solo motor.
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Todo lo que puedes crear con ArcadeDB
ArcadeDB es un motor de base de datos multimodelo de código abierto diseñado para un rendimiento extremo en diversos modelos de datos. A diferencia de las bases de datos de un solo modelo que te obligan a elegir entre estructuras de grafos, documentos o relacionales, ArcadeDB las maneja todas de forma nativa, almacenando y consultando relaciones de grafos, colecciones de documentos, pares clave-valor, series de tiempo, incrustaciones vectoriales y datos geoespaciales dentro de un único motor con total cumplimiento ACID.
Creado por el fundador de OrientDB, ArcadeDB está construido en Java de bajo nivel optimizado para una recolección de basura mínima, lo que permite millones de operaciones de registro por segundo. La interfaz web integrada de ArcadeDB Studio proporciona ejecución de consultas, gestión de esquemas y visualización de grafos, sin necesidad de herramientas de cliente separadas después de la implementación.
Funciones clave de ArcadeDB
Motor de datos multimodelo
Almacene y consulte datos de grafos, documentos, clave-valor, series de tiempo y vectores dentro de una única base de datos sin cambiar de herramientas ni sincronizar almacenes separados.
Siete lenguajes de consulta
Consulte usando SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL o el protocolo Redis — use el lenguaje que se adapte a su modelo de datos.
ArcadeDB Estudio
Interfaz web integrada para ejecutar consultas, gestionar esquemas, visualizar datos de grafos y administrar la base de datos sin herramientas de cliente externas.
Búsqueda de similitud vectorial
Almacenamiento nativo de embeddings vectoriales y búsqueda de similitud para cargas de trabajo de IA y aprendizaje automático junto con tus datos operativos.
ACID a escala
Transacciones totalmente compatibles con ACID que procesan millones de registros por segundo, desde implementaciones embebidas de Raspberry Pi hasta clústeres multinodo.
¿Por qué ejecutar ArcadeDB en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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