Implementa ArangoDB con instalación de un solo clic.
Base de datos multimodo nativa que soporta grafos, documentos y datos clave-valor a través de un único lenguaje de consulta unificado.
Elige un plan VPS para ArangoDB
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con ArangoDB
ArangoDB es una base de datos multi-modelo nativa de código abierto que maneja datos de grafos, documentos y clave-valor dentro de un solo motor. A diferencia de las bases de datos especializadas que te encierran en un solo modelo de datos, ArangoDB te permite mezclar modelos en una sola consulta usando AQL (Lenguaje de Consulta de ArangoDB), eliminando la sobrecarga de mantener sistemas separados para diferentes tipos de datos.
Alojar ArangoDB por tu cuenta te da control total sobre tus datos, esquema y optimización del rendimiento sin tarifas de licencia ni límites de uso. Su interfaz web integrada proporciona exploración visual de grafos, ejecución de consultas, gestión de colecciones y monitoreo del servidor sin necesidad de herramientas adicionales.
Funciones clave de ArangoDB
Consultas Multimodelo
Consulte grafos, documentos y datos de clave-valor juntos en una sola sentencia AQL sin unirse a través de bases de datos separadas.
Recorrido de grafos
Recorra las relaciones a través de millones de nodos conectados con algoritmos de grafos nativos, incluyendo la ruta más corta, k-rutas más cortas y la coincidencia de patrones.
Interfaz web integrada
Administre colecciones, ejecute consultas, visualice gráficos y monitoree el rendimiento del servidor desde un panel accesible desde el navegador en el puerto 8529.
Esquema Flexible
Almacene documentos JSON sin esquema o imponga una estructura por colección, adaptándose a los requisitos de datos en evolución sin migraciones.
AQL Poder
El Lenguaje de Consulta de ArangoDB combina recorridos de grafos, filtrado de documentos y agregaciones en una sintaxis expresiva y legible, cercana a SQL.
¿Por qué ejecutar ArangoDB en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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