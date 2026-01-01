Appsmith es una plataforma low-code de código abierto líder que permite a los desarrolladores crear herramientas internas personalizadas, paneles de administración y tableros en horas en lugar de semanas. Una biblioteca de widgets de arrastrar y soltar, conectores nativos para más de 25 bases de datos y soporte completo de JavaScript para la lógica de negocio significan que puedes entregar aplicaciones funcionales sin construir un frontend desde cero o esperar los ciclos de ingeniería.

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