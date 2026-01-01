Instala Appsmith con un solo clic.
Plataforma low-code de código abierto para construir herramientas internas, paneles de administración y paneles de control con la velocidad de arrastrar y soltar.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Appsmith
Appsmith es una plataforma low-code de código abierto líder que permite a los desarrolladores crear herramientas internas personalizadas, paneles de administración y tableros en horas en lugar de semanas. Una biblioteca de widgets de arrastrar y soltar, conectores nativos para más de 25 bases de datos y soporte completo de JavaScript para la lógica de negocio significan que puedes entregar aplicaciones funcionales sin construir un frontend desde cero o esperar los ciclos de ingeniería.
Alojar Appsmith en tu propio VPS mantiene las credenciales de la base de datos, las claves API y los datos comerciales sensibles completamente dentro de tu infraestructura. No hay tarifas por usuario, ningún dato sale de tu red y tienes control total sobre las políticas de acceso, las estrategias de respaldo y la escalabilidad a medida que crece tu portafolio de herramientas internas.
Funciones clave de Appsmith
Creador visual de arrastrar y soltar
Ensambla interfaces a partir de más de 45 widgets preconstruidos, incluyendo tablas, gráficos, formularios y mapas, para que los desarrolladores puedan producir herramientas internas pulidas sin escribir código frontend.
Más de 25 conectores de base de datos
Conéctese de forma nativa a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch y más, además de cualquier API REST o GraphQL, lo que le brinda acceso directo a toda su pila de datos desde una única plataforma.
Lógica de Negocio de JavaScript
Escriba JavaScript personalizado junto con componentes visuales para manejar transformaciones de datos complejas, lógica condicional y flujos de trabajo de varios pasos que las herramientas sin código no pueden expresar.
Control de versiones basado en Git
Rastree los cambios en el código de la aplicación en Git, lo que permite revisiones de código, reversiones y flujos de trabajo de desarrollo colaborativo que aportan disciplina de ingeniería de software a las herramientas internas.
Control de Acceso Basado en Roles
Asigne permisos granulares a nivel de aplicación, página y widget para que las personas adecuadas puedan ver o editar cada herramienta sin exponer operaciones sensibles a toda la organización.
¿Por qué ejecutar Appsmith en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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