Apprise API es un microservicio REST ligero que integra la Librería de Notificaciones Apprise, dando a cualquier aplicación un único punto de acceso para llegar a más de 120 plataformas de notificación simultáneamente. En lugar de mantener integraciones separadas para Slack, Discord, PagerDuty, correo electrónico y notificaciones push móviles en cada servicio que opere, usted configura los destinos una vez en Apprise API y enruta las notificaciones a todos ellos a través de una única llamada HTTP.

Alojar Apprise API por cuenta propia mantiene la lógica de enrutamiento de notificaciones y cualquier token sensible de webhook en su propia infraestructura, en lugar de pasar por un agregador de terceros. El modo de configuración con estado persiste sus puntos finales de notificación y plantillas a través de los reinicios, mientras que la interfaz web incorporada le permite probar y gestionar destinos sin escribir código.