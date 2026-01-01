Hasta un 69% de descuento en Apache Tika

Implementa Apache Tika con instalación de un solo clic.

Kit de herramientas de análisis de contenido de código abierto que detecta y extrae metadatos y texto de más de mil tipos de archivos.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP 21.900 /mes
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Tienes 30 días de garantía de reembolso
Implementa Apache Tika con instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
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Se renueva a COP 43.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
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Se renueva a COP 56.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 109.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 189.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 43.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 56.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 109.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 189.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Apache Tika

Apache Tika es un framework de detección y análisis de contenido que expone una única API REST para extraer texto, metadatos y estructura de más de mil formatos de archivo, incluyendo PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, imágenes, audio, video y archivos comprimidos. En lugar de integrar docenas de librerías de análisis por formato, las aplicaciones envían bytes sin procesar a Tika Server y reciben una salida normalizada.

Alojar Tika Server en tu propio VPS mantiene el contenido de los documentos en la infraestructura que controlas — importante para contratos confidenciales, registros internos y datos regulados — al tiempo que elimina las tarifas por documento y los límites de velocidad cobrados por las API de extracción alojadas. La imagen completa incluye Tesseract OCR y GDAL para que los PDF escaneados y los archivos de imagen sean buscables de forma inmediata.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apache Tika

Más de mil formatos

Analice PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, imágenes, audio, video y docenas de formatos de archivo a través de una interfaz REST consistente.

OCR integrado

La imagen completa incluye Tesseract con paquetes de idiomas inglés, francés, alemán, italiano y español, para que los PDF escaneados y los archivos de imagen produzcan texto con capacidad de búsqueda sin servicios adicionales.

Servidor de la API REST

Los puntos finales para la extracción de texto, metadatos, detección de idioma e identificación de tipo MIME permiten que cualquier backend integre el procesamiento de documentos con una simple solicitud HTTP POST.

Detección de idioma

Identifique automáticamente el idioma de cualquier texto extraído, permitiendo la indexación de búsqueda posterior, la traducción y las canalizaciones de enrutamiento sin necesidad de incluir bibliotecas adicionales.

Pipeline listo

Actúa como la etapa de extracción para plataformas de búsqueda, ingesta RAG, flujos de trabajo de e-discovery y sistemas de preservación digital que necesitan texto normalizado de documentos heterogéneos.

¿Por qué ejecutar Apache Tika en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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