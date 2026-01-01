Apache StreamPark es un proyecto Apache de alto nivel que unifica el ciclo de vida completo de las aplicaciones de procesamiento de flujo en tiempo real construidas sobre Apache Flink y Apache Spark. Combina un framework centrado en desarrolladores de APIs y conectores predefinidos con una consola de operaciones nativa de la nube para compilar, desplegar, monitorear y escalar trabajos de streaming desde una única interfaz de usuario web.

Alojar StreamPark por tu cuenta en tu propio VPS mantiene los artefactos de trabajo de Flink, el historial de despliegue y los metadatos operativos bajo tu control, al tiempo que elimina el costo y la complejidad de ejecutar un plano de control de procesamiento de flujo separado en un hiperescalador.