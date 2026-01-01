Implementa Apache ShenYu con instalación de un solo clic.
Pasarela API nativa de Java de alto rendimiento para proxy de servicios, conversión de protocolo y gobernanza de API a escala.
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Todo lo que puedes crear con Apache ShenYu
Apache ShenYu es una puerta de enlace API de código abierto, nativa de Java, diseñada para entornos de microservicios que exigen alto rendimiento y baja latencia. Actúa como un punto de entrada unificado para el enrutamiento, la conversión de protocolos y la gobernanza del tráfico en servicios construidos sobre Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket y más. Una arquitectura de complementos intercambiables en caliente le permite habilitar o deshabilitar políticas de control de tráfico —limitación de velocidad, autenticación, WAF, interrupción de circuito— sin reiniciar la puerta de enlace.
La consola de administración incluida le brinda a su equipo visibilidad en tiempo real y control dinámico sobre las reglas de enrutamiento, selectores y permisos del sistema a través de un panel basado en navegador. Alojar ShenYu en su propio VPS mantiene el tráfico de la API dentro de su infraestructura, elimina los costos de egreso de la nube por solicitud y le permite aplicar políticas de gobernanza sin depender de un servicio de puerta de enlace API administrado.
Funciones clave de Apache ShenYu
Plugins intercambiables en caliente
Habilite, deshabilite o reconfigure los plugins de tráfico — limitación de velocidad, autenticación, WAF y más — en tiempo de ejecución sin reiniciar el gateway o interrumpir el tráfico en vivo.
Soporte multiprotocolo
Reenvía solicitudes a través de Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket y MQTT desde un único punto de entrada de la puerta de enlace.
Control de tráfico dinámico
Defina selectores y reglas de enrutamiento a través de la interfaz de usuario de administración que entran en vigor de inmediato, dando a los equipos de operaciones un control granular sobre qué servicio ascendente recibe cada solicitud.
Observabilidad integrada
Las integraciones de trazado distribuido, exportación de métricas y registro estructurado le brindan visibilidad de extremo a extremo sobre la latencia de la API y las tasas de error en todos los servicios proxy.
OAuth 2.0 y autenticación JWT
Proteja las API con OAuth 2.0, validación de tokens JWT o verificación de firma personalizada en la capa de la pasarela antes de que las solicitudes lleguen a sus servicios de backend.
¿Por qué ejecutar Apache ShenYu en Hostinger?
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