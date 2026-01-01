Apache ShenYu es una puerta de enlace API de código abierto, nativa de Java, diseñada para entornos de microservicios que exigen alto rendimiento y baja latencia. Actúa como un punto de entrada unificado para el enrutamiento, la conversión de protocolos y la gobernanza del tráfico en servicios construidos sobre Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket y más. Una arquitectura de complementos intercambiables en caliente le permite habilitar o deshabilitar políticas de control de tráfico —limitación de velocidad, autenticación, WAF, interrupción de circuito— sin reiniciar la puerta de enlace.

La consola de administración incluida le brinda a su equipo visibilidad en tiempo real y control dinámico sobre las reglas de enrutamiento, selectores y permisos del sistema a través de un panel basado en navegador. Alojar ShenYu en su propio VPS mantiene el tráfico de la API dentro de su infraestructura, elimina los costos de egreso de la nube por solicitud y le permite aplicar políticas de gobernanza sin depender de un servicio de puerta de enlace API administrado.