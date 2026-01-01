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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Apache Hop

Apache Hop (Hop Orchestration Platform) es un proyecto de integración y orquestación de datos de código abierto incubado y graduado en la Apache Software Foundation como el sucesor moderno de Pentaho Data Integration (Kettle). Permite a los ingenieros de datos diseñar visualmente pipelines y flujos de trabajo que mueven y transforman datos a través de archivos, bases de datos, colas de mensajes, almacenes en la nube y APIs SaaS sin escribir código personalizado.

Esta plantilla despliega Hop Web, la versión basada en navegador de la GUI de Hop que se ejecuta en Apache Tomcat. Alojar Hop por cuenta propia en su propio VPS mantiene cada cadena de conexión, credencial y conjunto de datos intermedio en la infraestructura que usted controla, sin las tarifas por usuario, por pipeline o por volumen de filas comunes en las plataformas ETL comerciales.

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Funciones clave de Apache Hop

Diseñador visual de flujos

Editor de arrastrar y soltar con más de 200 transformaciones y acciones que cubren archivos, bases de datos, APIs, colas de mensajes y verificaciones de calidad de datos — no se requiere Java ni Python para construir pipelines de producción.

Interfaz Gráfica de Usuario basada en navegador

La misma experiencia de la interfaz gráfica de Hop que la del cliente de escritorio, entregada a través de Tomcat para que los equipos puedan diseñar pipelines desde cualquier navegador sin instalaciones locales de Java.

Ejecución agnóstica al motor

Diseñe una vez y ejecute pipelines en el motor nativo de Hop, Apache Spark, Apache Flink o Google Cloud Dataflow a través de la abstracción del ejecutor de Apache Beam.

Flujos de trabajo impulsados por metadatos

Reutilice las conexiones, las configuraciones de ejecución, las plantillas de pipeline y las pruebas unitarias como objetos de metadatos de primera clase registrados en Git junto con las definiciones de pipeline.

Linaje de datos integrado

Cada transformación registra entradas, salidas y mapeos de campos para que los analistas puedan rastrear una columna hasta sus archivos o tablas de origen a través de flujos de trabajo complejos de varios pasos.

¿Por qué ejecutar Apache Hop en Hostinger?

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