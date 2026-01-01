Apache Guacamole es una puerta de enlace de escritorio remoto sin cliente que le permite acceder a servidores RDP, VNC, SSH y Telnet desde cualquier navegador web moderno, sin complementos, sin software cliente nativo y sin configuración por dispositivo. El navegador se encarga de la renderización mientras que un demonio del lado del servidor traduce los protocolos, haciendo que el acceso remoto sea tan simple como abrir una URL.

Alojar Guacamole en su propio VPS convierte su servidor en un host de salto central para administrar máquinas remotas en cualquier parte del mundo. La gestión de usuarios integrada, los registros de auditoría y el uso compartido de conexiones lo hacen igualmente útil para administradores individuales y equipos pequeños, mientras mantiene cada credencial y sesión bajo su control directo.