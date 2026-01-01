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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Annif

Annif es un conjunto de herramientas de código abierto de la Biblioteca Nacional de Finlandia que asigna términos temáticos a los documentos de forma automática. Combina backends léxicos, estadísticos y de aprendizaje automático, incluyendo TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE y modelos de conjunto, para que los catalogadores puedan elegir o combinar los algoritmos que mejor se adapten a cada colección e idioma.

Alojar Annif en su propio VPS mantiene los corpus de entrenamiento, los vocabularios controlados y los metadatos bibliográficos bajo su control total, en lugar de enviarlos a un servicio de indexación de terceros. El contenedor expone una API REST y una interfaz de usuario basada en navegador para probar proyectos, por lo que integrar Annif en las tuberías de catalogación existentes o construir clientes personalizados solo requiere llamadas HTTP.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Annif

Múltiples backends de indexación

Elija entre TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE y stwfsapy, o combínelos en conjuntos ajustados para cada idioma y colección.

Soporte multilingüe

Los analizadores configurables manejan finlandés, sueco, inglés, alemán y otros idiomas a través de lematizadores Snowball, Voikko y pipelines de spaCy.

API REST y UI web

La interfaz de usuario de navegador integrada le permite experimentar con proyectos, mientras que el punto final REST documentado con OpenAPI conecta Annif a las herramientas de catalogación existentes.

Vocabularios controlados

Cargue vocabularios SKOS, TSV o CSV como YSO, LCSH o su propio tesauro para que las sugerencias se mantengan alineadas con los archivos de autoridad.

CLI para entrenamiento y evaluación

Gestione proyectos, entrene modelos y compare la precisión y la exhaustividad con corpus de referencia de alta calidad mediante una interfaz de línea de comandos programable.

¿Por qué ejecutar Annif en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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