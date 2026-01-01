Plugin de email marketing para WordPress

Convertí emails en ingresos, automáticamente

Instalá el plugin, conectá tus formularios y dejá que Hostinger Reach convierta a cada visitante de WordPress en un cliente con emails y campañas potenciados por IA.
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Recomendado por WordPress.org

Todo funciona mejor cuando está conectado

Obtené suscriptores al instante

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Agregá formularios de suscripción a tu sitio de WordPress y empezá a recolectar emails al instante. Sin código, sin herramientas adicionales, simplemente publicá y hacé crecer tu lista.

Creá emails rápido con IA

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Convertí tu contenido en correos electrónicos profesionales usando plantillas potenciadas por IA. Elegí un diseño, personalizalo y envialo en minutos en lugar de horas.

Aprendé de cada email

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Registrá las aperturas, los clics y el engagement de cada email que enviás. Mirá qué funciona, qué no, y usá esos datos para mejorar tu próxima campaña.

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Instalar plugin gratis

Descargá Hostinger Reach desde WordPress.org y activalo como cualquier otro plugin.

Conectá con 1 clic

Vinculá tu sitio de WordPress a Reach al instante — sin claves de API ni pasos técnicos.

Agregá formularios y sumá suscriptores

Configurá formularios de registro en WordPress y los nuevos contactos aparecerán automáticamente en Reach.

Enviá tu primera campaña

Andá a Reach, elegí una plantilla con IA, agregá tu marca y enviá.
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Todo lo que necesitás para hacer marketing por email con WordPress

Creación de emails con IA

Convertí una descripción corta en una plantilla de email con IA. Editá el diseño y el contenido para que coincidan con tu marca, y después envialo cuando estés listo.

Colección de suscriptores

Recopilá suscriptores a través de formularios integrados o conectá plugins populares como WPForms y Contact Form 7. Los nuevos contactos se agregan a Reach automáticamente, sin configuración adicional.

Sincronización automática de contactos

Todos los suscriptores de tu sitio de WordPress se sincronizan con Reach en tiempo real. Sin exportaciones manuales, sin archivos CSV y sin listas rotas.

Entregabilidad integrada

Reach se encarga de la configuración técnica detrás de escena para ayudar a que tus correos lleguen a las bandejas de entrada, y no a spam. No necesitás configurar nada vos mismo.

Envío de campaña

Enviá boletines, anuncios y actualizaciones desde un único panel de control, o automatizá correos electrónicos cuando publicás contenido o lanzás algo nuevo.

Analítica y perspectivas

Registrá las aperturas, los clics y el engagement de cada campaña. Usá métricas claras y en tiempo real para entender qué funciona y mejorar futuros emails sin adivinar.
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Sé uno más de los millones de clientes satisfechos

“Con Hostinger Reach, sumo clientes potenciales, los segmento y hago el envío sin necesidad de usar varias herramientas. Tengo todo en un mismo lugar.”

Leonardo Amoyr

Leonardo Amoyr

Emprendedor y creador de contenido

Ya me encantaba el hosting de Hostinger, pero Reach me sorprendió aún más. La IA me ahorra muchísimo tiempo — no tengo que empezar de cero. También es increíblemente fácil segmentar a mi audiencia. Lo recomiendo muchísimo.

Anthony O Connell

Anthony O Connell

Dueño de negocio

“Con Reach, puedo enviar newsletters y armar una comunidad propia con personas realmente interesadas en mi arte, es mucho más personal que las redes sociales.”

Kim Keogh Creates

Kim Keogh Creates

Ilustradora y creativa integral

FAQs: email marketing para WordPress

Encontrá respuesta a las dudas comunes sobre nuestro plugin.

¿Qué es el plugin de WordPress de Hostinger Reach?

Es un plugin gratuito que conecta tu sitio de WordPress con Hostinger Reach. Usalo para recolectar suscriptores y sincronizar contactos automáticamente — luego gestioná campañas, escribí correos electrónicos con IA y hacé crecer tu lista desde la plataforma de Reach.

¿Necesito conocimientos técnicos o de marketing para usarlo?

No. El plugin funciona listo para usar, y Reach ofrece plantillas, herramientas de IA y un panel de control sencillo para ayudarte a empezar rápidamente.

¿Cuánto tiempo lleva la configuración?

Solo unos minutos. Instalá el plugin, conectalo en un clic y empezá a recolectar suscriptores de inmediato.

¿El plugin es gratis?

Sí. El plugin de WordPress es gratis de instalar, y podés empezar con un plan Reach gratuito sin tarjeta de crédito.

¿Lo puedo usar con mis formularios de WordPress que ya tengo?

Sí. El plugin funciona con creadores de formularios populares como WPForms, Contact Form 7, Elementor y WooCommerce.

¿Ralentizará mi sitio de WordPress?

No. El plugin es liviano y se ejecuta en segundo plano sin afectar el rendimiento del sitio.

¿Qué diferencia al plugin de Hostinger Reach?

La mayoría de las herramientas de email te hacen importar contactos manualmente y empezar de cero. Reach se conecta a WordPress con un clic, sincroniza los suscriptores automáticamente y escribe emails con IA, para que puedas empezar a enviar en cuestión de minutos.

¿Qué tipo de atención al cliente voy a tener?

Obtenés soporte 24/7 del equipo experto de Hostinger, incluso con el plan gratuito.

¿Gestionás una tienda WooCommerce?

Reach sincroniza automáticamente los detalles de los clientes de cada pedido para que puedas recuperar carritos abandonados y enviar campañas dirigidas de forma automática.

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