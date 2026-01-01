Todo lo que necesitás para hacer marketing por email con WordPress

Creación de emails con IA Convertí una descripción corta en una plantilla de email con IA. Editá el diseño y el contenido para que coincidan con tu marca, y después envialo cuando estés listo.

Colección de suscriptores Recopilá suscriptores a través de formularios integrados o conectá plugins populares como WPForms y Contact Form 7. Los nuevos contactos se agregan a Reach automáticamente, sin configuración adicional.

Sincronización automática de contactos Todos los suscriptores de tu sitio de WordPress se sincronizan con Reach en tiempo real. Sin exportaciones manuales, sin archivos CSV y sin listas rotas.

Entregabilidad integrada Reach se encarga de la configuración técnica detrás de escena para ayudar a que tus correos lleguen a las bandejas de entrada, y no a spam. No necesitás configurar nada vos mismo.

Envío de campaña Enviá boletines, anuncios y actualizaciones desde un único panel de control, o automatizá correos electrónicos cuando publicás contenido o lanzás algo nuevo.