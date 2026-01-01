Plugin de email marketing para WordPress
Convertí emails en ingresos, automáticamente
Todo funciona mejor cuando está conectado
Obtené suscriptores al instante
Agregá formularios de suscripción a tu sitio de WordPress y empezá a recolectar emails al instante. Sin código, sin herramientas adicionales, simplemente publicá y hacé crecer tu lista.
Creá emails rápido con IA
Convertí tu contenido en correos electrónicos profesionales usando plantillas potenciadas por IA. Elegí un diseño, personalizalo y envialo en minutos en lugar de horas.
Aprendé de cada email
Registrá las aperturas, los clics y el engagement de cada email que enviás. Mirá qué funciona, qué no, y usá esos datos para mejorar tu próxima campaña.
Configurá en minutos
Instalar plugin gratis
Conectá con 1 clic
Agregá formularios y sumá suscriptores
Enviá tu primera campaña
Todo lo que necesitás para hacer marketing por email con WordPress
Creación de emails con IA
Colección de suscriptores
Sincronización automática de contactos
Entregabilidad integrada
Envío de campaña
Analítica y perspectivas
Sé uno más de los millones de clientes satisfechos
“Con Hostinger Reach, sumo clientes potenciales, los segmento y hago el envío sin necesidad de usar varias herramientas. Tengo todo en un mismo lugar.”
Ya me encantaba el hosting de Hostinger, pero Reach me sorprendió aún más. La IA me ahorra muchísimo tiempo — no tengo que empezar de cero. También es increíblemente fácil segmentar a mi audiencia. Lo recomiendo muchísimo.
“Con Reach, puedo enviar newsletters y armar una comunidad propia con personas realmente interesadas en mi arte, es mucho más personal que las redes sociales.”
FAQs: email marketing para WordPress
¿Qué es el plugin de WordPress de Hostinger Reach?
Es un plugin gratuito que conecta tu sitio de WordPress con Hostinger Reach. Usalo para recolectar suscriptores y sincronizar contactos automáticamente — luego gestioná campañas, escribí correos electrónicos con IA y hacé crecer tu lista desde la plataforma de Reach.
¿Necesito conocimientos técnicos o de marketing para usarlo?
No. El plugin funciona listo para usar, y Reach ofrece plantillas, herramientas de IA y un panel de control sencillo para ayudarte a empezar rápidamente.
¿Cuánto tiempo lleva la configuración?
Solo unos minutos. Instalá el plugin, conectalo en un clic y empezá a recolectar suscriptores de inmediato.
¿El plugin es gratis?
Sí. El plugin de WordPress es gratis de instalar, y podés empezar con un plan Reach gratuito sin tarjeta de crédito.
¿Lo puedo usar con mis formularios de WordPress que ya tengo?
Sí. El plugin funciona con creadores de formularios populares como WPForms, Contact Form 7, Elementor y WooCommerce.
¿Ralentizará mi sitio de WordPress?
No. El plugin es liviano y se ejecuta en segundo plano sin afectar el rendimiento del sitio.
¿Qué diferencia al plugin de Hostinger Reach?
La mayoría de las herramientas de email te hacen importar contactos manualmente y empezar de cero. Reach se conecta a WordPress con un clic, sincroniza los suscriptores automáticamente y escribe emails con IA, para que puedas empezar a enviar en cuestión de minutos.
¿Qué tipo de atención al cliente voy a tener?
Obtenés soporte 24/7 del equipo experto de Hostinger, incluso con el plan gratuito.