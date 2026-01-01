File Drop đại diện cho một sự thay đổi cơ bản so với các kiến trúc chia sẻ tệp tập trung phụ thuộc vào việc tải tệp lên máy chủ của bên thứ ba trước khi người nhận có thể tải xuống. Được xây dựng trên công nghệ IPFS (Hệ thống tệp liên hành tinh) và các giao thức mạng ngang hàng, File Drop cho phép truyền tệp trực tiếp từ trình duyệt đến trình duyệt, bỏ qua hoàn toàn cơ sở hạ tầng máy chủ truyền thống. Cách tiếp cận phi tập trung này giải quyết các hạn chế cốt lõi về quyền riêng tư và bảo mật của các nền tảng chia sẻ tệp thương mại, nơi các tệp đã tải lên vẫn có thể truy cập được đối với các nhà cung cấp dịch vụ, chịu sự kiểm tra của các thuật toán quét nội dung và dễ bị tấn công dữ liệu làm lộ hàng triệu tệp người dùng cùng lúc. Kiến trúc không máy chủ của File Drop đảm bảo tệp được truyền trực tiếp giữa người gửi và người nhận thông qua các kết nối WebRTC được mã hóa, loại bỏ chu trình tải lên-chờ-tải xuống đặc trưng của việc chia sẻ tệp truyền thống, đồng thời ngăn chặn bên thứ ba truy cập vào nội dung tệp hoặc siêu dữ liệu về những người tham gia truyền tệp.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Người dùng quan tâm đến quyền riêng tư sử dụng File Drop để chia sẻ tài liệu nhạy cảm, ảnh cá nhân hoặc thông tin bảo mật mà không tạo bản sao vĩnh viễn trên các máy chủ lưu trữ tệp thương mại, nơi giữ lại tệp sau khi xóa, quét nội dung để tìm vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc tuân thủ các yêu cầu truy cập dữ liệu của chính phủ. Kiến trúc ngang hàng đảm bảo tệp không bao giờ tồn tại bên ngoài thiết bị của người gửi và người nhận, làm cho nó lý tưởng để chia sẻ hồ sơ y tế, tài liệu pháp lý hoặc thông tin tài chính, nơi việc tuân thủ quy định cấm lưu trữ trên cơ sở hạ tầng của bên thứ ba. Các nhà báo và nhà hoạt động sử dụng File Drop để nhận các tệp gửi ẩn danh từ các nguồn, với việc thiếu lưu trữ phía máy chủ và ghi nhật ký siêu dữ liệu ngăn chặn kẻ thù xác định ai đã tải lên tệp nào hoặc khi nào quá trình truyền tệp diễn ra. Các tổ chức tuân thủ yêu cầu về nơi lưu trú dữ liệu triển khai File Drop để truyền tệp an toàn mà không bao giờ vượt qua ranh giới pháp lý thông qua các trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp đám mây, đảm bảo tệp di chuyển trực tiếp giữa các thiết bị trong các khu vực địa lý được phê duyệt. Các nhóm làm việc từ xa với các tệp phương tiện lớn sử dụng File Drop để bỏ qua thời gian tải lên và chi phí lưu trữ của việc chia sẻ tệp truyền thống, truyền cảnh quay thô, tài sản thiết kế hoặc tệp dự án trực tiếp giữa các thành viên trong nhóm mà không tiêu tốn hạn mức lưu trữ đám mây. Các nhà phát triển chia sẻ các tạo phẩm bản dựng lớn, nhật ký gỡ lỗi hoặc mẫu tập dữ liệu giữa các đồng nghiệp mà không vượt quá giới hạn tệp đính kèm email hoặc chờ quá trình tải lên hoàn tất trên các dịch vụ lưu trữ tệp có giới hạn băng thông.

Các tính năng chính

Truyền tệp ngang hàng sử dụng giao thức WebRTC và IPFS

Không lưu trữ hoặc giữ lại tệp phía máy chủ

Chia sẻ ẩn danh không cần tài khoản người dùng hoặc theo dõi

Kết nối được mã hóa giữa người gửi và người nhận

Không có giới hạn kích thước tệp do dịch vụ áp đặt

Hoạt động dựa trên trình duyệt không yêu cầu phần mềm cài đặt

Liên kết chia sẻ tạm thời hết hạn sau khi chuyển

Chuyển trực tiếp giữa các thiết bị không qua trung gian

Kiến trúc phi trạng thái không ghi nhật ký siêu dữ liệu

Hoạt động hoàn toàn trong trình duyệt không phụ thuộc vào backend

Hỗ trợ chia sẻ nhiều tệp và thư mục

Giám sát tiến độ chuyển giao theo thời gian thực

Tại sao triển khai File Drop trên Hostinger VPS

Triển khai File Drop trên Hostinger VPS cung cấp cho các tổ chức một điểm cuối chia sẻ tệp tự lưu trữ dưới sự kiểm soát hành chính hoàn toàn, loại bỏ sự phụ thuộc vào các phiên bản File Drop công khai được vận hành bởi các bên thứ ba không xác định, những người có thể giám sát lưu lượng truy cập, chèn tập lệnh theo dõi hoặc đột ngột ngừng dịch vụ. Việc triển khai VPS đảm bảo giao diện File Drop luôn khả dụng cho nhóm hoặc khách hàng của bạn 24/7 mà không phụ thuộc vào dịch vụ hosting bên ngoài có thể áp đặt giới hạn sử dụng, giảm băng thông trong giờ cao điểm hoặc chèn quảng cáo vào trải nghiệm chia sẻ. Với tài nguyên chuyên dụng, File Drop xử lý các phiên chia sẻ tệp đồng thời từ nhiều người dùng mà không làm giảm hiệu suất, điều này thường ảnh hưởng đến các phiên bản công khai được chia sẻ nơi hàng trăm lượt chuyển đồng thời cạnh tranh tài nguyên hạn chế. Tự lưu trữ cho phép tùy chỉnh thương hiệu, cho phép các tổ chức gắn nhãn trắng giao diện File Drop với logo công ty và tên miền tùy chỉnh, giúp xây dựng lòng tin với những người dùng ngần ngại sử dụng các dịch vụ chia sẻ tệp chung chung. Đối với các tổ chức có chính sách bảo mật cấm sử dụng các dịch vụ bên thứ ba công khai, việc triển khai VPS đáp ứng các yêu cầu tuân thủ bằng cách giữ cơ sở hạ tầng chia sẻ tệp trong các nhà cung cấp hosting được phê duyệt, đồng thời duy trì lợi ích về quyền riêng tư của kiến trúc ngang hàng. Ứng dụng Node.js nhẹ yêu cầu tài nguyên VPS tối thiểu, chạy hiệu quả cùng với các dịch vụ tự lưu trữ khác, đồng thời cung cấp dung lượng chia sẻ không giới hạn chỉ bị giới hạn bởi kết nối mạng của người dùng chứ không phải dung lượng lưu trữ máy chủ hoặc hạn ngạch băng thông do các nền tảng chia sẻ tệp thương mại áp đặt.