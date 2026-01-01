Codex hosting

Deploy apps built with Codex in minutes

Dominio gratis por 1 año
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SSL gestionados gratis
desde  MX$ 58.99 /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
codex hosting

Simple pricing for Codex hosting

Host the apps you build with Codex on reliable infrastructure you can trust. Every plan includes a 30-day money-back guarantee, so you can get started with confidence.
Más vendido
-82%
Business
Más herramientas y poder para crecer
MX$ 319.99
MX$ 58.99 /mes

+2 mes(es) gratis

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Obtén 48 meses por MX$ 2,831.52 (valorado en MX$ 15,359.52). Se renueva por MX$ 299.99/mes.
5 apps web Node.js administradas
Hasta 50 sitios web
5 créditos de vibe coding
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Crea con Node.js, PHP/HTML, WordPress, el Creador de páginas web y Horizons
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-71%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
MX$ 490.99
MX$ 140.99 /mes

+2 mes(es) gratis

Elegir plan
Obtén 48 meses por MX$ 6,767.52 (valorado en MX$ 23,567.52). Se renueva por MX$ 455.99/mes.
10 apps web Node.js administradas
NUEVO
Hasta 100 sitios web
5 créditos de vibe coding
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
10 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario 24/7
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Ship Codex projects without friction

Take the apps and prototypes you build with Codex from local code to a live Node.js environment without extra setup. Push your project, and Hostinger handles the runtime and deployment flow so your app is ready to serve users without manual server work. Your stack runs on managed hosting designed to stay steady as traffic grows, with the uptime and headroom to handle spikes more smoothly. That leaves you with less ops overhead and more time to refine the features your app depends on.
codex hosting

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Publica tu app web Node.js en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Codex hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Codex hosting services.

What is Codex hosting, and why does it matter for production apps?

Codex hosting means running the Node.js apps you build with Codex in a live environment that users can access. It matters because production hosting gives you uptime, environment management, and a stable runtime instead of relying on your local machine.

How is Codex hosting different from regular VPS hosting?

With a VPS, you manage the OS, Node.js version, process manager, updates, and security yourself. With Hostinger Node.js hosting, that server setup is handled for you, so you can deploy Codex projects without maintaining the underlying machine.

Can I deploy a Codex project from a private GitHub repository?

Yes. Connect your GitHub account, grant access to the private repo, and deploy from the branch you want. After that, pushes to the connected branch can trigger redeploys.

Are there traffic limits or overage fees for Codex hosting?

Your plan includes a fixed resource limit, and if your app grows beyond it, you may need to upgrade. We do not bill unpredictable overage fees for traffic spikes, but sustained higher usage can require a bigger plan.

How do I move a Codex app from local development or another host?

Push your app to GitHub, connect the repository in Hostinger, and set the environment variables your app needs. If you're migrating from another host, keep the same Node.js entry point and database settings where possible to reduce changes.

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