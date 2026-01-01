Crea un enlace en la bio con un dominio personalizado
Un enlace. Un dominio personalizado. Listo para usar.
Tu enlace, tu marca
Tu enlace en la bio usa tu propio dominio, para que tu marca se mantenga visible y sea fácil de reconocer dondequiera que lo compartas.
Todo listo para ti
Conectamos tu dominio y enlace en la bio automáticamente, para que puedas empezar a compartirlo sin preocuparte por la configuración.
Diseñado para crecer contigo
Empieza con un simple enlace en la bio, luego convierte tu dominio en un sitio web, tienda o email a medida que creces.
Crea tu enlace en la bio en minutos
1. Elige tu dominio
2. Incluye tu enlace en la bio con tu dominio
3. Añade tus enlaces y comparte
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Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.Descubre más sobre dominios
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Registra tu dominio en unos pocos clics, luego gestiona todo en un solo lugar: renovaciones, configuración DNS y conexiones a tu sitio web o email.
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Preguntas frecuentes: enlace en la bio con dominio personalizado
¿Qué es un enlace en la bio con un dominio personalizado?
Es una sola página que recopila todos tus enlaces importantes en un solo lugar y se accede a ella a través de tu propio dominio. La usas como la única URL en tus biografías sociales y la actualizas cada vez que tienes algo nuevo que compartir sin cambiar el propio enlace.
¿Por qué usar un dominio personalizado para tu enlace en la bio?
Usar tu propio dominio significa que tu público siempre hace clic en un enlace que te pertenece. Tu URL se mantiene coherente con el tiempo, incluso si cambias de herramientas o plataformas, así no tienes que actualizar tu enlace de la bio en todas partes.
¿Cuánto tiempo tarda en configurarse?
La configuración lleva solo unos minutos. Eliges tu dominio, activas la herramienta de enlace en la biografía y empiezas a añadir enlaces de inmediato. No se requiere configuración manual ni pasos técnicos.
¿Esto es mejor que una herramienta gratuita de enlace en la bio?
La principal diferencia es la propiedad y la flexibilidad. Las herramientas gratuitas alojan tu página en su dominio y limitan hasta dónde puedes personalizarla o expandirla. Con tu propio dominio, puedes mantener la misma URL a largo plazo y desarrollarlo a medida que tus necesidades crecen.
¿Puedo personalizar el aspecto de mi página de enlace en la bio?
Sí. Puedes ajustar la estructura y el aspecto de tu página, destacar enlaces específicos y organizar tu contenido para que los visitantes vean lo que más importa primero.