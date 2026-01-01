ScyllaDB es una base de datos NoSQL de columna ancha, distribuida y de cÃ³digo abierto, escrita en C++ sobre el framework Seastar shard-per-core. Habla de forma nativa el Lenguaje de Consulta de Cassandra (CQL) y la API de Amazon DynamoDB, por lo que las aplicaciones existentes de Cassandra y DynamoDB se conectan sin cambios en el cÃ³digo mientras se ejecutan en una fracciÃ³n del hardware.

Alojar ScyllaDB en tu propio VPS proporciona a las aplicaciones una latencia predecible de un solo dÃ­gito en milisegundos para cargas de trabajo de series temporales, IoT, mensajerÃ­a, detecciÃ³n de fraudes y perfiles de usuario â€” sin precios por operaciÃ³n, sin lÃ­mites de capacidad de lectura/escritura y sin dependencia de un proveedor para un nivel administrado de Cassandra o DynamoDB.