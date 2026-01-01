Implementa Qdrant con una instalación de un solo clic.
Base de datos vectorial de código abierto de alto rendimiento para búsqueda semántica, recomendaciones y aplicaciones impulsadas por IA.
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Todo lo que puedes crear con Qdrant
Qdrant es un motor de búsqueda de similitud de vectores de código abierto de nivel de producción diseñado específicamente para cargas de trabajo de IA y aprendizaje automático. Almacena vectores de alta dimensionalidad junto con metadatos de carga útil enriquecidos y atiende consultas de vecinos más cercanos en submilisegundos utilizando indexación HNSW, múltiples métricas de distancia y filtrado avanzado — todo accesible a través de APIs REST y gRPC.
Alojar Qdrant en un VPS te da control total sobre la asignación de memoria, la configuración de indexación y la residencia de datos sin los precios por consulta o los límites de conexión de los servicios de bases de datos vectoriales gestionados, lo que lo hace ideal para startups de IA y equipos que escalan la búsqueda semántica o los pipelines RAG.
Funciones clave de Qdrant
Búsqueda en submilisegundos
La indexación HNSW ofrece consultas de vecinos más cercanos casi instantáneas a través de millones de vectores, manteniendo las aplicaciones de IA responsivas a cualquier escala.
Filtrado de carga útil
Filtra los resultados de búsqueda por campos de metadatos arbitrarios en el momento de la consulta, combinando la similitud vectorial con condiciones estructuradas en una sola solicitud.
Múltiples Métricas de Distancia
Elija la distancia de Coseno, Euclidiana o Producto punto para que coincida con el modelo de incrustación utilizado por su aplicación sin reindexar los datos.
APIs REST y gRPC
Integre Qdrant en cualquier lenguaje o framework utilizando la interfaz REST de OpenAPI o la API gRPC de alto rendimiento para cargas de trabajo sensibles a la latencia.
Soporte de Cuantización
La cuantificación escalar y de producto reduce significativamente la huella de memoria, lo que le permite indexar conjuntos de datos más grandes en el mismo hardware sin pérdida de calidad.
¿Por qué ejecutar Qdrant en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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