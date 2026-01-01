Qdrant es un motor de búsqueda de similitud de vectores de código abierto de nivel de producción diseñado específicamente para cargas de trabajo de IA y aprendizaje automático. Almacena vectores de alta dimensionalidad junto con metadatos de carga útil enriquecidos y atiende consultas de vecinos más cercanos en submilisegundos utilizando indexación HNSW, múltiples métricas de distancia y filtrado avanzado — todo accesible a través de APIs REST y gRPC.

Alojar Qdrant en un VPS te da control total sobre la asignación de memoria, la configuración de indexación y la residencia de datos sin los precios por consulta o los límites de conexión de los servicios de bases de datos vectoriales gestionados, lo que lo hace ideal para startups de IA y equipos que escalan la búsqueda semántica o los pipelines RAG.